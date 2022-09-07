Протягом широкомасштабного вторгнення в Україну путін робив акцент на трьох шантажах, втім усі спроби провалюються одна за одною. Про це в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Провальний шантаж путіна

Першим шантажем були ядерні погрози кривавого диктатора. Ще від березня росія постійно погрожувала застосуванням ядерної зброї.

Він був зупинений, коли Велика Британія та США відповіли, що одразу ж завдадуть удар у відповідь по росії, якщо вона застосує ядерну зброю проти України. Фактично, так закінчився ядерний шантаж,

– пригадав політтехнолог.

Другий російський шантаж – зерновий. На думку експерта, цим шантажем росіяни обманули один одного. Мовляв, ця домовленість здивувала фактично одразу.

"Чому? Адже росія за нею нічого не отримувала – вона просто нам дозволила вивозити зерно, заробляти гроші, використовувати порти. А що росія отримала з цього? Нічого", – заявив Михайло Шейтельман.

Він вважає, що путіна зерновою угодою по-справжньому обманули, а сєргєй лавров, не приходячи до тями, пообіцяв лідеру кремля, що з росії за це знімуть санкції.

путін ж відверто сам зізнавався в інтерв'ю, що за зерно він хоче зняття санкцій з мельниченка, який є найбільшим виробником добрив у росії. Хоча прямо прізвища не називав, але натякав,

– розповів політтехнолог.

Тож він переконаний, що в цій ситуації путіна справді обманули. Втім, зробив це лавров – він запевнив, що "за все домовився", але насправді це не було так.

До слова, щодо третього шантажу – тут мовиться про шантаж щодо Запорізької атомної електростанції.

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Зернові угоди: