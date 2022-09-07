На протяжении широкомасштабного вторжения в Украину путин делали акцент на трех шантажах, впрочем, все попытки проваливаются одна за другой. Об этом в эфире 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Провальный шантаж путина

Первым шантажом были ядерные угрозы кровавого диктатора. Еще с марта россия постоянно угрожала применением ядерного оружия.

Он был остановлен, когда Великая Британия и США ответили, что сразу же нанесут ответный удар по россии, если оно применит ядерное оружие против Украины. Фактически, так закончился ядерный шантаж,

– вспомнил политтехнолог.

Второй российский шантаж – зерновой. По мнению эксперта, этим шантажом россияне обманули друг друга. Мол, эта договоренность удивила фактически сразу.

"Почему? Ведь россия по ней ничего не получала – она просто нам разрешила вывозить зерно, зарабатывать деньги, использовать порты. А что россия получила из этого? Ничего", – заявил Михаил Шейтельман.

Он считает, что путина зерновым соглашением по-настоящему обманули, а Сергей Лавров, не приходя в сознание, пообещал лидеру кремля, что с россии за это снимут санкции.

путин же откровенно сам признавался в интервью, что за зерно он хочет снятия санкций с мельниченко, являющегося крупнейшим производителем удобрений в россии. Хотя прямо фамилию не называл, но намекал,

– рассказал политтехнолог.

Он убежден, что в этой ситуации путина действительно обманули. Впрочем, сделал это лавров – он заверил, что "обо всем договорился", но на самом деле это не было так.

К слову, относительно третьего шантажа – здесь говорится о шантаже по поводу Запорожской атомной электростанции.

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Зерновые сделки: