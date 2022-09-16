Такі результати показало дослідження, зроблене на основі аналізу супутникових знімків. Вони дозволили виявити пошкоджені зерносховища та оцінити приблизний рівень збитків.
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Деталі дослідження
Вчені використали старі супутникові знімки, а також фотографії пошкоджених сховищ зерна. Вони порівняли "до" та "після" і змогли орієнтовно оцінити масштаби руйнувань і кількість зерна, що пропало.
На жаль, дослідники не змогли проаналізувати всі об'єкти, на яких зберігається зерно. Загалом у країні є близько 1300 зерносховищ, але вченим вийшло опрацювати інформацію лише з 344.
Зауважимо, що 74 з 344 проаналізованих сховищ є повністю зруйнованими, пошкодженими чи підконтрольними російській армії.
Аналіз руйнувань на основі супутникових знімків / фото The Conflict Observatory
До війни обсяг зерносховищ в Україні складав 58 мільйонів тонн. Через російське вторгнення вже більше ніж 8,4 мільйона тонн втрачено.
Близько 3 мільйони тонн пшениці загарбники пошкодили або знищили, а орієнтовно ще 6 мільйонів тонн перебуває на тимчасово окупованих територіях.
Варто наголосити, що повноцінно оцінити кількість збитків зараз неможливо. Окрім того, російська агресія заважає постачанню зерна в країни, які його потребують.
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