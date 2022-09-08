Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Про це повідомили у прокуратурі АР Крим.

До теми Росіяни намагалися вивезти до Єгипту вкрадене українське зерно

Росіяни незаконно перевозили українське зерно

Двоє громадян росії – капітани суден "Матрос Кошка" та "Амур-2501" – здійснили 6 незаконних заходів та виходів до/з закритого Севастопольського морського торговельного порту.

Зловмисники забезпечували завантаження суден зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України та перевезення його до третіх країн.

До того ж капітани суден періодично вимикали "AIS" (Автоматична ідентифікаційна система – 24 канал) та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти росії, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше за клопотаннями прокуратури автономії суд наклав арешти на 12 суден-порушників, які причетні до схеми перевезення награбованого зерна. Також повідомили про підозри двом капітанам російських суден – "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев".

Відновлення експорту українського зерна

У рамках "зернових угод" про безпечне транспортування української агропродукції 7 серпня з портів Одещини вийшли ще 4 судна із зерном. Вони перевозили майже 170 тисяч тонн зерна та прямували до Італії, Китаю та Туреччини.

8 серпня продовжилася місія з вивозу українського зерна до портів Туреччини та Італії. Ще 2 судна вийшли з портів України.

Судно, яке перевозить українське зерно, вперше від лютого прибуло до Африки. Зерно розвантажували у порту Джибуті.

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