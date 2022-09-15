Два вагони поїзда перекинулися у центральному регіоні Муреш. Залізничний потяг складався з 30 вагонів і прямував із зерном у порт Констанца.

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З вагонів висипалося декілька тонн зерна

Через аварію з вагонів висипалося декілька тонн зерна. За інформацією місцевої влади, аварія сталася в селі Рапа-де-Жос.

Румунська поліція вже розпочала розслідування причин інциденту і не виключає диверсії.

Постраждалих в аварії не було, рух поїздів зупинили на декілька годин.

Путін набрехав про українське зерно

Росія відкрито заявляє, що готова зірвати так звагу "зернову угоду", завдяки якій були розблоковані три українські порти. Відповідні погрози висловив кремлівський диктатор владімір путін.

Лідер росії під час виступу на Східному економічному форумі сказав, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам".

Також він сказав, що обговорить з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

Та в британській розвідці спіймали путіна на брехні щодо експорту українського зерна. Повідомлялося, що твердження путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії

Лідеру кремля відповів президент Володимир Зеленський. Український президент звинуватив путіна в цинічній брехні. Також глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що дві третини українського зерна вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

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