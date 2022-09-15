Два вагона поезда перекинулись в центральном регионе Муреш. Железнодорожный поезд состоял из 30 вагонов и следовал с зерном в порт Констанца.

Кстати Россия еще попытается сорвать зерновое соглашение: Кулеба объяснил, когда это может произойти

Из вагонов высыпалось несколько тонн зерна

Из-за аварии из вагонов высыпалось несколько тонн зерна. По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жосс.

Румынская полиция уже приступила к расследованию причин инцидента и не исключает диверсии.

Пострадавших в аварии не было, движение поездов остановили на несколько часов.

Путин наврал об украинском зерне

Россия открыто заявляет, что готова сорвать так называемое "зерновое соглашение", благодаря которому были разблокированы три украинских порта. Соответствующие угрозы выразил кремлевский диктатор владимир путин.

Лидер россии во время выступления на Восточном экономическом форуме сказал, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, которая предусматривает помощь "наиболее нуждающимся странам".

Также он сказал, что обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

Но в британской разведке поймали путина на лжи по экспорту украинского зерна. Сообщалось, что утверждения путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, Ближнем Востоке и Азии.

Лидеру кремля ответил президент Владимир Зеленский. Украинский президент обвинил путина в циничной лжи. Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что две трети украинского зерна уже отправлены через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

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