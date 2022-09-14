Об этом в интервью подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что вскоре действие зерновой сделки должно закончиться. И тогда уже страна-агрессор попытается в очередной раз воткнуть палки в колеса.

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Враг захочет сорвать зерновое соглашение

Как отметил глава МИД, зерновое соглашение закончит свое действие в ноябре. И уже ближе к тому времени можно будет следить за поведением кремля. Мол, в нем будут пытаться подвергнуть сомнению само зерновое соглашение. Более того, враг может сделать все для того, чтобы пролонгации не произошло.

И именно в этих целях представительство Украины уже ищет альтернативные пути влияния. Сейчас, отметил Кулеба, работают со всеми ключевыми игроками. Речь идет об ООН, Турции – коммуникаторах между Украиной и россией. Также продолжаются переговоры со странами, которым поставляют продовольствие из Украины. Над всем этим трудятся, чтобы не допустить срыва со стороны россии.

Разведка опровергает ложь россии

Заметим, что накануне разведке Великобритании удалось опровергнуть ложь путина, связанную с экспортом украинского зерна. Диктатор 7 сентября озвучил очередное циничное заявление. Мол, в развивающиеся страны Украина экспортировала всего 60 тысяч тонн зерна. А остальное она вывезла в страны ЕС.

В ведомстве назвали цифры, предоставленные ООН. Согласно им, около 30% зерна отправили в страны с низким и средним уровнем дохода. Речь идет о государствах в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

В то же время, подчеркивают в разведке, россия продолжает сознательно распространять дезинформацию. Она это делает для того, чтобы виновной в продовольственном кризисе была именно Украина. Но цивилизованные страны знают, что именно кремль напал на наше государство. И именно он вызвал проблемы, связанные с прерыванием цепочки поставок продукции.

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