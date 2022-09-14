На цьому в інтерв'ю наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що невдовзі дія зернової угоди має закінчитися. І тоді вже країна-агресорка спробує вкотре встромити палиці в колеса.

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Ворог захоче зірвати зернову угоду

Як зазначив очільник МЗС, зернова угода закінчить свою дію у листопаді. І вже ближче до того часу можна буде спостерігати за поведінкою кремля. Мовляв, у ньому намагатимуться поставити під сумнів саму зернову угоду. Ба більше, ворог може зробити все для того, щоб пролонгації не відбулося.

І саме з цією метою представництво України вже шукає альтернативні шляхи впливу. Наразі, зауважив Кулеба, працюють з усіма ключовими гравцями. Мовиться про ООН, Туреччину – комунікаторів між Україною та росією. Також продовжуються перемовини з країнами, яким постачають продовольство з України. Над усім цим працюють, щоб не допустити зриву з боку росії.

Розвідка спростовує брехню росії

Зауважимо, що напередодні розвідці Великої Британії вдалося спростувати брехню путіна, пов'язану з експортом українського зерна. Диктатор 7 вересня озвучив чергову цинічну заяву. Мовляв, до країн, що розвиваються, Україна експортувала лише 60 тисяч тонн зерна. Натомість решту вона вивезла до країн ЄС.

У відомстві назвали цифри, надані ООН. Згідно з ними, близько 30% зерна відправили до країн з низьким і середнім рівнем доходу. Мовиться про держави в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

Водночас, підкреслюють у розвідці, росія продовжує свідомо поширювати дезінформацію. Вона це робить для того, щоб винною у продовольчій кризі була саме Україна. Але цивілізовані країни знають, що саме кремль напав на нашу державу. І саме він спричинив проблеми, пов'язані з перериванням ланцюжка постачання продукції.

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