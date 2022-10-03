Когда массивное грузовое судно Laodicea пришвартовалось в Ливане прошлым летом, украинские дипломаты заявили, что на его борту зерно, которое украла Россия. Впрочем, Москва назвала обвинения "ложными и безосновательными".

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Как Россия заработала на ворованном украинском зерне

Журналисты выяснили, что принадлежащий Сирии корабль Laodicea участвует в сложной операции России по контрабанде.

Так, в операции используются сфальсифицированные декларации и уловки в море, чтобы украсть украинское зерно на минимум 530 миллионов долларов. Эти деньги российский диктатор Владимир Путин потратил на военную машину.

По мнению юристов, воровство можно квалифицировать как военное преступление. Ее провели богатые бизнесмены и государственные компании из России и Сирии. К слову, некоторые из них уже под санкциями США и Евросоюза.

Экспорт украинского зерна: последние новости

Ранее Владимир Путин заявлял, что украинское зерно, экспортируемое морским путем из Одессы, поступает только в Евросоюз.

Впрочем, Украина по состоянию на середину сентября уже транспортировала 14 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции по суше или через порты Черного моря.

Кстати, прокуратура сообщила о подозрениях еще двум капитанам российских судов, участвовавших в незаконной схеме перевозки украинского зерна из Крыма в третьи страны.

Напомним, что почти 10 миллионов тонн украинского зерна пострадали из-за российских захватчиков.

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