Так, росія знову намагається знівелювати важливе досягнення України й наших партнерів. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні.

Важливо З фронту будуть хороші новини, просуваємося вперед, – Зеленський звернувся до українців

Росія хоче зірвати зернову ініціативу

Зеленський наголосив, що такими заявами росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Партнерів вже інформують про це.

Президент зазначив, статистика експорту – абсолютно прозора. Вона доступна усім у міжнародній спільноті. Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправили на експорт із трьох наших портів, 232 судна вийшли. Серед країн Африки українське продовольство вже відправили до Алжиру, Ефіопії, Єгипту, Лівії, Кенії, Сомалі, Судану та Тунісу.

Щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно,

– попередив глава держави.

Він також подякував всім, хто протистоїть російській дестабілізаційній політиці та допомагає захищати нашу державу.

Зверніть увагу! Дослідження, зроблене на основі аналізу супутникових знімків, показало, що майже 10 мільйонів тонн українського зерна постраждало через російських загарбників. Це серйозний рівень збитків.

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