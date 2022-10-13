Об этом заявил представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он считает, что соглашение о поставках зерна должно быть "равноправным".

Россия заработала на краденом украинском зерне 530 миллионов долларов, которые ушли на войну, — АР

Страна-агрессор требует "справедливости"

Гатилов намекнул, что Россия может "пересмотреть" соглашение об экспорте зерна.

Если мы увидим, что на российской стороне соглашения ничего не происходит – экспорт российского зерна и удобрений, то извините, нам придется посмотреть на это по-другому,

– сказал Гатилов.

На вопрос, может ли Россия воздержаться от поддержки возобновления соглашения по зерну из-за опасений, он ответил:

Есть такая возможность. Мы не против поставки зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и справедливо выполняться всеми сторонами,

– заявил он.

Россия хочет сорвать зерновую инициативу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Партнеров уже информируют об этом.