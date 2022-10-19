Питання постачання дронів планують підняти США, Франція та Велика Британія. Представники цих країн наголосили, що передача безпілотників іранського виробництва є порушенням резолюції 2231 Радбезу.

До теми У Криму іранські інструктори навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, – ISW

Ця резолюція обмежує певні поставки зброї в Іран або з Ірану.

Наразі незрозуміло, чи порушать країни саме це питання, чи перейдуть до посилення санкцій проти Ірану.

Наші французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БпЛА Росії є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. Це те, з чим ми погоджуємося,

– заявили у Держдепі США.

Іран погодився надати Росії ракети, – ЗМІ

18 жовтня американські ЗМІ повідомили, що допомога Ірану для Росії не завершиться лише на безпілотниках. Москва й Тегеран буцімто підписали угоду про поставку високоточної зброї. Ймовірно, мовиться про ракети класу земля – земля Zolfaghar, а також додаткову кількість безпілотників.

Водночас у Пентагоні цю інформацію наразі не підтвердили. Представник оборонного відомства Патрік Райдер заявив, що у США не мають підтверджених даних про постачання Росії іранських ракет ближньої дії.

Це може вас зацікавити – ЗСУ знищують понад 85% іранських дронів: відео