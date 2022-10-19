Вопросы поставок дронов планируют поднять США, Франция и Великобритания. Представители этих стран подчеркнули, что передача беспилотников иранского производства является нарушением резолюции 2231 Совбеза.

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Эта резолюция ограничивает некоторые поставки оружия в Иран или из Ирана.

Пока непонятно, поднимут ли страны именно этот вопрос, перейдут ли к ужесточению санкций против Ирана.

Наши французские и британские союзники публично предложили оценку того, что снабжение Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Это то, с чем мы соглашаемся,

– заявили в Госдепе США.

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18 октября американские СМИ сообщили, что помощь Ирана для России не завершится только на беспилотниках. Москва и Тегеран якобы подписали соглашение о поставке высокоточного оружия. Вероятно, речь идет о ракетах класса земля – земля Zolfaghar, а также дополнительное количество беспилотников.

В то же время в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили. Представитель оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что в США нет подтвержденных данных о поставках России иранских ракет ближнего действия.

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