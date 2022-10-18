Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата.

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Что просили оккупанты у Ирана

Чиновники и дипломаты рассказали, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, 2 высокопоставленных чиновника из иранской Революционной гвардии и чиновник из Высшего совета национальной безопасности посетили Москву. Там обсудили поставки оружия для захватчиков.

Россияне попросили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью. В частности, ракет Fateh и Zolfaghar, – сказал иранский дипломат.

Это подтвердил и западный чиновник, проинформированный по этому вопросу. По его словам, между Ираном и Россией есть соглашение о предоставлении баллистических ракет классу "земля-земля" малой дальности, в частности, Zolfaghar.

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Иран якобы хочет прекращения "кризиса"

В Reuters отметили, что западные официальные лица говорят о нарушении Ираном резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года. Однако иранский дипломат не согласился с этим и сказал, что его страна попросту продает оружие и назвал российскую агрессию "украинским кризисом".

"Где это используют – это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим прекращения кризиса дипломатическими средствами", – сказал дипломат.

Позиция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил 18 октября, что Украина пока не хочет иметь отношений с Ираном, поскольку тот стал сообщником России. Говорить о возобновлении диалога можно будет только после того, как страна прекратит поставлять оружие оккупантам.

"Вношу на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном. Мы никогда не занимали антииранскую позицию, но после того, как Иран стал соучастником преступления агрессии на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию", – сказал министр.

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