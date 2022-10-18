Про це повідомили 2 високопоставлених іранських чиновники та 2 іранських дипломати.

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Що просили окупанти в Ірану

Чиновники та дипломати розповіли, що перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, 2 високопоставлених чиновники з іранської Революційної гвардії та чиновник з Вищої ради національної безпеки мали візит у Москву. Там обговорили постачання зброї для загарбників.

Росіяни попросили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю. Зокрема, ракет Fateh і Zolfaghar, – сказав іранський дипломат.

Це підтвердив і західний чиновник, який поінформований з цього питання. За його словами, між Іраном та Росією є угода про надання балістичних ракет класу "земля-земля" малої дальності, зокрема Zolfaghar.

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Іран нібито хоче припинення "кризи"

У Reuters зазначили, що західні офіційні особи говорять про порушення Іраном резолюції Ради Безпеки ООН від 2015 року. Проте іранський дипломат не погодився з цим і сказав, що його країна просто продає зброю і назвав російську агресію "українською кризою".

"Де це використовують – це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами", – сказав дипломат.

Позиція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 18 жовтня, що Україна наразі не хоче мати відносин з Іраном, оскільки той став спільником Росії. Говорити про відновлення діалогу можна буде лише після того, як країна припинить постачати зброю окупантам.

"Вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію", – сказав міністр.

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