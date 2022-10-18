Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував інформацію передачу Іраном ракет та дронів Росії.
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Росія дала Ірану обіцянки за ракети та дрони
Росія, безумовно, запропонувала щось важливе Ірану в обмін на дрони-вбивці та контракт на балістичні ракети,
– заявив Михайло Подоляк.
Він також назвав варіанти обіцянок, які могла надати Росія Ірану за пряму співучасть у масових вбивствах українців. Зокрема, мовиться про:
- уран та інші матеріали;
- ядерні технології;
- регіональні гарантії від Росії.
Варто пригадати, що ЗМІ 16 жовтня написали, що Іран збирається передати Росії ракети та ще партію дронів для війни в Україні. За даними видання, яке посилається на інформацію від американських чиновників у сфері оборони, 18 вересня Тегеран відправив своїх офіційних представників до країни-агресорки, щоб домовитися про додаткове постачання зброї.
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