Такі ж іранські дрони, які знищують Україну, водночас націлені на Ізраїль. Саме це має бути стартовою позицією для вироблення політики цієї держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує 24 канал.

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"Політика так званої нейтральності не сприяє досягненню миру"

Кулеба підкреслив, що Україна давно просить про допомогу. Ба більше, зазначив: "Іран – це червона лінія для Ізраїлю". Очільник МЗС наголосив, що будь-які вагання щодо допомоги в Ізраїлі повинні бути розвіяні. Зокрема, враховуючи те, що Іран став співучасником злочинної агресії проти України.

Якщо дійсно політика Ізраїлю полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України,

– підкреслив Кулеба.

Високопосадовець переконує, що політика так званої нейтральності та балансування в умовах російської агресії не сприяє миру. Лише рішуча підтримка міжнародних партнерів призведе до нашої перемоги та зупинення зла, яким є Росія і всі, хто їй допомагає.

Кулеба нагадав, що Іран допомагає Росії конкретною зброєю. Зокрема, дронами-камікадзе, якими атакують не лише Україну, а й Ізраїль.

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Україна просить Ізраїль надати системи ППО

Дмитро Кулеба повідомив, що 18 жовтня Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту. Проситимуть надати засоби протиповітряної оборони. Окрім цього, започаткувати якісне співробітництво щодо отримання нашою державою відповідних технологій.

Після масованої російської атаки 10 та 11 жовтня Україна звернулася за допомогою до Ізраїлю. Про це писали і міжнародні ЗМІ. Наша держава просить надати системами ППО "Залізний купол" та зенітно-ракетні комплекси Barak-8.

Втім, Ізраїль буцімто відмовив через страх перешкоджання Росією здійснення операцій у Сирії.

Президент України "шокований" відсутністю допомоги від Ізраїля. Володимир Зеленський переконаний, що населення Ізраїлю підтримує Україну у боротьбі проти російського агресора, але влада жодного разу зброєю не допомогла.

Тим часом 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні більше військової допомоги. Заявив, що "в цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається".

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