Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відповідну ноту буде відправлено 18 жовтня, інформує 24 канал. Кулеба сказав, що Україна прагне співпрацювати з Ізраїлем.

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Київ відправить офіційну ноту Ізраїлю щодо ППО

Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з прохання невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання України відповідних технологій,

– заявив глава МЗС України.

Кулеба нагадав, що 17 жовтня звернувся до країн ЄС з проханням надання Україні систем ППО. Як зазначив міністр, цю тему постійно порушує і президент Володимир Зеленський, і міністр оборони Олексій Резніком у рамках "Рамштайну".

"Ми також звертаємося до США та активно працюємо над цією темою", – додав Кулеба.

Ізраїль змінив позицію щодо військової допомоги Україні

Раніше видання The New York Times інформувало, що Україна після масованих обстрілів 10 – 11 жовтня зверталася до Ізраїлю з проханням допомогти із системами ППО "Залізний купол" та зенітно-ракетними комплексами Barak-8. Ізраїль буцімто відмовив через страх перешкоджання Росією здійснення операцій у Сирії.

Володимир Зеленський висловлював здивування, що Ізраїль не допомагає Україні. Глава держави вважає, що населення Ізраїлю підтримує Україну у боротьбі, але влада жодного разу не допомогла зброєю.

Водночас у NYT зазначили, що Ізраїль міг надати Україні розвідувальні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія.

16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав дати Україні більше військової допомоги. Він заявив, що "в цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається".

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