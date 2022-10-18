Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соответствующая нота будет отправлена ​​18 октября, информирует 24 канал. Кулеба сказал, что Украина стремится сотрудничать с Израилем.

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Киев отправит официальную ноту Израилю относительно ПВО

Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий,

– заявил глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что 17 октября обратился к странам ЕС с просьбой о предоставлении Украине систем ПВО. Как отметил министр, эту тему постоянно поднимает и президент Владимир Зеленский, и министр обороны Алексей Резником в рамках "Рамштайна".

"Мы также обращаемся к США и активно работаем над этой темой", – добавил Кулеба.

Израиль изменил позицию относительно военной помощи Украине

Ранее издание The New York Times информировало, что Украина после массированных обстрелов 10 – 11 октября обращалась к Израилю с просьбой помочь с системами ПВО "Железный купол" и зенитно-ракетными комплексами Barak-8. Израиль якобы отказал из-за страха препятствия Россией совершения операций в Сирии.

Владимир Зеленский выражал недоумение, что Израиль не помогает Украине. Глава государства считает, что население Израиля поддерживает Украину в борьбе, но власть ни разу не помогла оружием.

В то же время, в NYT отметили, что Израиль мог предоставить Украине разведывательные данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине больше военной помощи. Он заявил, что "в этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается".

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