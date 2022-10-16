Об этом 16 октября написал министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. Он призвал предоставить Украине больше военной помощи.
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"Сегодня утром сообщалось, что Иран перебрасывает России баллистические ракеты. В этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", – заявил министр.
Израиль отказывался помогать
Президент Владимир Зеленский считает, что население Израиля поддерживает Украину в борьбе, но власть, по состоянию на конец сентября, ни разу не помогла оружием. Хотя Израиль является одним из лучших изготовителей оружия в мире.
"Я ошеломлен. Не понимаю. Израиль не дал нам ничего, ноль... Понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое оружие в другие страны", – сказал Зеленский.
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