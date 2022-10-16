Про це 16 жовтня написав міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай. Він закликав дати Україні більше військової допомоги.

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"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", – заявив міністр.

Ізраїль відмовлявся допомагати

Президент Володимир Зеленський вважає, що населення Ізраїлю підтримує Україну у боротьбі, але влада, станом на кінець вересня, жодного разу не допомогла зброєю. Хоча Ізраїль є одним із найкращих виробників зброї у світі.

"Я приголомшений. Не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль... Розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни", – сказав Зеленський.

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