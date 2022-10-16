Про це 16 жовтня написав міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай. Він закликав дати Україні більше військової допомоги.
До теми Іран можливо відправив Росії новий вид дронів та ракет: наскільки вони небезпечні
"Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", – заявив міністр.
Ізраїль відмовлявся допомагати
Президент Володимир Зеленський вважає, що населення Ізраїлю підтримує Україну у боротьбі, але влада, станом на кінець вересня, жодного разу не допомогла зброєю. Хоча Ізраїль є одним із найкращих виробників зброї у світі.
"Я приголомшений. Не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль... Розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни", – сказав Зеленський.
Зверніть увагу – росіяни зумисне атакують цивільних: дивіться відео
Україна та Ізраїль: останні новини
- Для українців, які тікають від війни до Ізраїлю, спростили умови перетину кордону.
- Зеленський обійшов прем'єра Ізраїлю і обійняв перше місце у цьогорічному рейтингу найвпливовіших євреїв світу.
- Український блогер розмістив у Стіні Плачу 17 500 папірців з прокляттями для російських окупантів.