Українець засунув у Стіну Плачу 17 500 папірців із прокльонами для росіян

Усі по-різному висловлюють свою ненависть, а є ті, хто навіть проклинають росіян у святинях. Так, український блогер під ніком @alex_davidivich, який проживає в Ізраїлі, засунув свої прокльони у Стіну Плачу.

Довідка: Стіна Плачу – це найбільша з релігійних пам'яток Єрусалима. Вважається, що згадка людського імені в цьому святому місці знаходить особливу силу, тому понад 300 років тому народилася традиція писати та вкладати в щілини між каменями записки. Вони мають бути звернені до Всевишнього з проханням послати тому, хто просить удачу, здоров'я і щастя.

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Український хлопець писав записки впродовж 175 днів. У результаті він засунув у Стіну Плачу 17 500 папірців із прокляттями у бік росіян.

На папірцях він пише: "Боже, зроби так, щоб усі росіяни вмерли".

Блогер вважає, що його спосіб почав працювати, зважаючи на новини про контрнаступ Збройних Сил України. Щиро віримо, що усі його побажання здійсняться, й кожен росіянин поплатиться за все те, що коїться в Україні.

Як українець закладав прокльони у Стіну Плачу / Фото з телеграм-каналу "Штірліц"

Свіжі втрати ворога станом на 24 вересня

Збройні Сили України завдають ворогу дедалі більших втрат. Станом на 24 вересня українські воїни вже знищили понад 56 тисяч окупантів, а з початку війни – 56 300 російських військових. Чималі втрати росіян і у військовій техніці:

танків – 2 262 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 807 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1 361 (+6) одиниць,

РСЗВ – 327 (+1) одиниць,

засоби ППО – 170 одиниць,

літаків – 255 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 220 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети – 240,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) одиниць,

спеціальна техніка – 126 одиниць.

Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.

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