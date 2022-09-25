Українець засунув у Стіну Плачу 17 500 папірців із прокльонами для росіян
Усі по-різному висловлюють свою ненависть, а є ті, хто навіть проклинають росіян у святинях. Так, український блогер під ніком @alex_davidivich, який проживає в Ізраїлі, засунув свої прокльони у Стіну Плачу.
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Український хлопець писав записки впродовж 175 днів. У результаті він засунув у Стіну Плачу 17 500 папірців із прокляттями у бік росіян.
На папірцях він пише: "Боже, зроби так, щоб усі росіяни вмерли".
Блогер вважає, що його спосіб почав працювати, зважаючи на новини про контрнаступ Збройних Сил України. Щиро віримо, що усі його побажання здійсняться, й кожен росіянин поплатиться за все те, що коїться в Україні.
Як українець закладав прокльони у Стіну Плачу / Фото з телеграм-каналу "Штірліц"
Свіжі втрати ворога станом на 24 вересня
Збройні Сили України завдають ворогу дедалі більших втрат. Станом на 24 вересня українські воїни вже знищили понад 56 тисяч окупантів, а з початку війни – 56 300 російських військових. Чималі втрати росіян і у військовій техніці:
- танків – 2 262 (+8) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 807 (+11) одиниць,
- артилерійських систем – 1 361 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 327 (+1) одиниць,
- засоби ППО – 170 одиниць,
- літаків – 255 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 220 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
- крилаті ракети – 240,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) одиниць,
- спеціальна техніка – 126 одиниць.
Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних бойових дій.
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