Украинец засунул в Стену Плача 17 500 бумажек с проклятиями для россиян

Все по-разному выражают свою ненависть, а есть те, кто даже проклинают россиян в святынях. Так, проживающий в Израиле украинский блогер под ником @alex_davidivich засунул свои проклятия в Стену Плача.

Справка: Стена Плача – это самая большая из религиозных достопримечательностей Иерусалима. Считается, что упоминание человеческого имени в этом святом месте обретает особую силу, поэтому более 300 лет назад родилась традиция писать и укладывать в щели между камнями записки. Они должны быть обращены ко Всевышнему с просьбой послать просящему удачу, здоровье и счастье.

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Украинский парень писал записки 175 дней. В результате он засунул в Стену Плача 17 500 бумажек с проклятиями в адрес россиян.

На бумажках он пишет: "Боже, сделай так, чтобы все россияне умерли".

Блогер считает, что его способ начал работать, учитывая новости о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины. Искренне верим, что все его пожелания сбудутся, и каждый россиянин поплатится за все то, что происходит в Украине.

Как украинец закладывал проклятия в Стену Плача / Фото из телеграм-канала "Штирлиц"

Свежие потери врага по состоянию на 24 сентября

Вооруженные Силы Украины наносят врагу все большие потери. По состоянию на 24 сентября украинские воины уже уничтожили более 56 тысяч оккупантов, а с начала войны – 56 300 российских военных. Немалые потери россиян и в военной технике:

танков – 2 262 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4 807 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1 361 (+6) единиц,

РСЗО – 327 (+1) единиц,

средства ПВО – 170 единиц,

самолетов – 255 (+1) единиц,

вертолетов – 220 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 956 (+6),

крылатые ракеты – 240,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3681 (+22) единиц,

специальная техника – 126 единиц.

Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты в ходе активных боевых действий.

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