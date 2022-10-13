За даними ЗМІ, Україна на тлі масованих ракетних обстрілів звернулася до Ізраїлю за системами ППО, зокрема "Залізний купол", Однак Тель-Авів не поспішає їх передавати Україні.

Зверніть увагу Росіяни привезли в Україну військових іранського Корпусу вартових ісламської революції, – ISW

Яку допомогу надає Ізраїль

Американське видання зазначає, що Україна зверталася до Ізраїлю за системами ППО "Залізний купол" та зенітно-ракетними комплексами Barak-8. Однак Тель-Авів відповів відмовою, побоюючись перешкоджання Росією здійснення операцій у Сирії.

Водночас Ізраїль надає Україні розвідувальні щодо іранських дронів-камікадзе типу Shaheed. Крім того, приватна військова фірма Ізраїлю передає нашій країні супутникові зображення позицій росіян. Про це ЗМІ пишуть з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Варто зазначити, що офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін напередодні повідомляв, що в Ізраїлі активно вивчають іранські дрони. Вперше вони потрапили до рук ізраїльських спеціалістів у 2021 році, коли Іран намагався атакувати ізраїльський танкер за допомогою цих безпілотників.

Також відзначимо, що під час святкування хасидами свята Рош га-Шана в Умані, видання "Бабель" з посиланням на джерела у спецслужбах повідомляло про цілеспрямовані атаки хасидів іранськими дронами, адже це була одна з умов Тегерану, який і надавав ці дрони окупантам. Однак трагедій вдалося уникнути завдяки ефективній роботі ЗСУ.

Що відомо про системи ППО для України

Після масованих ракетних обстрілів 10 – 11 жовтня міжнародні партнери України заговорили про необхідність збільшення постачання систем ППО для нашої держави. Зокрема Міноборони Німеччини оголосило про надання ЗРК IRIS-T. Також у розмові з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден пообіцяв додаткові засоби ППО.

Також систему ППО Україні пообіцяв і президент Франції Емануель Макрон. Крім того питання надання засобів протиповітряної оборони для нашої держави обговорили на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн".

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня схвалила резолюцію про визнання Росії країною-терористом, де окремим пунктом також закликала до надання Україні більшої кількості засобів ППО.

Цікаво – Зеленський зробив заяву про допомогу Ізраїлю: дивіться відео