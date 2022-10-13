Мовиться про армійців пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на Центр національного спротиву.

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Російське керівництво відправило іранських інструкторів на тимчасово окуповані території

Імовірно, що росіяни направили особовий склад з іранськими інструкторами на тимчасово окуповану територію Херсонщини та у Крим. Наразі залишається невідомим, скільки саме таких військовослужбовців допомагають Росії.

Зверніть увагу! Корпус вартових ісламської революції — це збройне формування Ірану. Відповідно до конституції країни, воно працює паралельно зі збройними силами Ірану й відповідає за захист Ісламської революції та її звершень. У КВІР входять: військово-повітряні сили, сухопутні війська, сили спеціальних операцій "Аль-Кудс", військово-морські сили та напіввійськове народне ополчення "Басідж".

У ISW повідомляють, що головне завдання іранських інструкторів – навчити росіян користуватися дронами-камікадзе. Центр опору заявив, що перекинуті військові КВІР контролюють запуск безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури України.

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Експерт розповів, як протидіяти дронам-камікадзе

Силам ППО вдається збити більшість іранських БпЛА. Проте небезпека все-таки залишається.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що "шахіди" бувають різних моделей і можуть летіти на різній висоті. Це означає, що ППО повинна бути багатошаровою. Необхідно збивати безпілотники не лише на підльотах, але й на російських базах зберігання у глибокому тилу.

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