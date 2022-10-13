Мовиться про армійців пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на Центр національного спротиву.
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Російське керівництво відправило іранських інструкторів на тимчасово окуповані території
Імовірно, що росіяни направили особовий склад з іранськими інструкторами на тимчасово окуповану територію Херсонщини та у Крим. Наразі залишається невідомим, скільки саме таких військовослужбовців допомагають Росії.
У ISW повідомляють, що головне завдання іранських інструкторів – навчити росіян користуватися дронами-камікадзе. Центр опору заявив, що перекинуті військові КВІР контролюють запуск безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури України.
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Експерт розповів, як протидіяти дронам-камікадзе
Силам ППО вдається збити більшість іранських БпЛА. Проте небезпека все-таки залишається.
Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що "шахіди" бувають різних моделей і можуть летіти на різній висоті. Це означає, що ППО повинна бути багатошаровою. Необхідно збивати безпілотники не лише на підльотах, але й на російських базах зберігання у глибокому тилу.
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