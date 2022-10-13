Речь идет об военных связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Важно Киевщину атаковали дроны-камикадзе: есть прилеты, работают спасатели
Российское руководство отправило иранских инструкторов на временно оккупированные территории
Вероятно, что россияне направили личный состав с иранскими инструкторами на временно оккупированную территорию Херсона и Крыма. Пока остается неизвестным, сколько именно таких военнослужащих помогают России.
В ISW сообщают, что главная задача иранских инструкторов – научить россиян пользоваться дронами-камикадзе. Центр сопротивления заявил, что переброшенные военные КСИР контролируют запуск беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры Украины.
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Эксперт рассказал, как противодействовать дронам-камикадзе
Силам ПВО удается сбить большинство иранских БПЛА. Однако опасность все-таки остается.
Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что "шахиды" бывают разных моделей и могут лететь на разной высоте. Это означает, что ПВО должно быть многослойным. Необходимо сбивать беспилотники не только на подлетах, но и на русских базах хранения в глубоком тылу.
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