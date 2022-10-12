Чи багато "шахідів" у Росії

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що потрібно розуміти – 2400 "шахідів", яку напередодні озвучив президент України Володимир Зеленський, – це лише законтрактована кількість. А це не означає, що росіяни отримали від Ірану стільки дронів.

До теми Угода про 2 400 дронів взаємоневигідна для Росії та Ірану, – військовий експерт

Експерт переконаний, що спроможності іранського виробництва обмежуються сотнею дронів на рік. Так, вони можуть розширити його, виробляючи свої БпЛА у якихось третіх країнах, які можуть погодитися співпрацювати з терористами, але це не допоможе настільки суттєво. Тож 2400 "шахідів" у росіян точно немає.

Як збивати іранські дрони-камікадзе

Нарожний пояснив, що українська ППО навчилася непогано збивати іранські дрони. Єдина проблема – це те, що територія України дуже велика, і дуже важко повністю закрити її ППО. Так, за останньою статистикою від Повітряних сил, з 14 запущених "шахідів" збили 9, тобто 70%.

Однак, як зауважив він, навіть славнозвісна система IRIS-T не дає 100-відсоткової гарантії збиття ворожих цілей. Вона забезпечує збиття 80 – 85% усіх об'єктів, які летять.

Важливим моментом у питанні знешкодження Shahed є те, що вони є різних моделей і можуть летіти на різних висотах.

"Тобто висота може від 200 метрів, коли його можна збити стрілецькою зброєю, до кілометра, коли треба стріляти, наприклад "Осою", та 2 – 5 кілометрів, коли треба стріляти з "Бук-М1" або ще більш просунутою системою", – пояснив Нарожний.

Саме тому ППО повинна бути багатошаровою – передбачати різні системи для різних висот. Ба більше, головний захист має бути не пасивним, коли системи ППО збивають "шахіди" на підльотах, а й активним, коли наші військові ракетами типу ATACMS знищують ці дрони на російських базах зберігання у глибокому тилу.

Тому армійська система – це величезна система, яка повинна захищати на всіх рівнях, а не просто збивати ці шахіди, коли вони до нас підлітають,

– підсумував Нарожний.

Павло Нарожний про іранські дрони-камікадзе Shahed: дивіться відео

Іранські інструктори навчають росіян на окупованих територіях

Росіяни привезли іранських інструкторів на тимчасово окуповані території Херсонщини та Криму. Вони навчають росіян правильно користуватися дронами-камікадзе Shahed-136, а також контролюють запуск цих БпЛА по українських містах.

Відомо, що іранці базуються у захоплених окупантами приміщенням. Вони приїхали у Залізний порт та Гладівці у Херсонській області, а також у Джанкой, що у Криму.