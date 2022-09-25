У виданні написали, що цьогорічний список намагалися зробити максимально різноплановим. Автори висвітлили людей з усіх верств суспільства – уряду, медицини, літератури, мистецтва, та науки.

До теми Зеленський нагородив почесною відзнакою військові частини Сухопутних військ ЗСУ

Війна зробила Володимира Зеленського світовою "іконою"

У The Jerusalem Post згадали, що спершу Володимира Зеленського у світі сприймали не надто серйозно – актор зіграв роль президента України, а згодом справді став ним. Проте з початком російсько-української війни все змінилося.

Його жорсткість і мужність стали легендарними й принесли йому порівняння з Вінстоном Черчиллем,

– зазначають у The Jerusalem Post.

Цікаво, що Володимир Зеленський випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, що посів друге місце у рейтингу. Третє місце отримала прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.



Найвпливовішим євреєм 2022 року став Володимир Зеленський / скриншот рейтингу The Jerusalem Post

Зверніть увагу Ми відповімо агресору на всі удари: Зеленський опублікував фото обстрілів міст

Володимир Зеленський "шокований" позицією Ізраїлю

У ніч на 22 вересня президент виступив на засіданні Генасамблеї ООН. Він назвав формулу миру: покарання агресора за його дії, захист життя людей, відбудова безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки та рішучість боротися до кінця.

23 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований позицією Ізраїлю у війні з Україною. За словами політика, ізраїльський народ усіляко підтримує нашу країну. Проте чомусь їхня влада жодного разу не допомогла Україні у війні проти агресора зброєю.

Того ж дня, в інтерв'ю з легендарним французьким актором Аленом Делоном, президент України зазначив, що путін усвідомлює все, що він робить. На думку Володимира Зеленського, загибель величезної кількості людей – частина плану російського терориста.

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