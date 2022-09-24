Зеленський підписав відповідний указ та розповів про відзнаки у традиційному зверненні.

До теми Ми відповімо агресору на всі удари, – Зеленський звернувся до українців у 213 день війни

Які військові частини ЗСУ відзначили:

окрема танкова Сіверська бригада;

40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта;

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Зеленський розповів про заслуги бригад

Зеленський наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення бійці 1-ї окремої танкової бригади мужньо виконували завдання спочатку на Чернігівському напрямку, а тепер – у найгарячіших точках Півдня та Сходу нашої держави. За пів року понад тисячу воїнів цієї бригади відзначили нагородами.

Підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку. Втрати російської армії від вогню цієї бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає.

Президент розповів, що 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні нашої держави – звільнила низку населених пунктів на Херсонщині. За період вторгнення росії у 57-й бригаді вже троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка"та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.

Глава держави подякував за героїзм та мужність наших воїнів. Він переконаний, що всі окупанти на нашій території обов’язково будуть розбиті.

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