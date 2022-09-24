Глава держави закликав росіян не брати повістки та уникати мобілізації, повідомляє 24 канал. Про що говорив президент у вечірньому зверненні до українців – читайте далі.

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Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові

Український лідер заявив, що 24 вересня підписав указ про присвоєння Сергію Сові звання Героя України. Фото руки військового з синьо-жовтим браслетом, яке побачив світ після деокупації Ізюма, стало символом незламності та мужності українських воїнів.

Зеленський розповів, що Сова – боєць славетної 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". Він захищав Україну від російських загарбників ще з 2014 року. Боровся за Піски та Донецький аеропорт, а з 24 лютого – за Харківщину. Воїн віддав своє життя за Україну.

Президент наголосив, що всі бачили фото його руки з синьо-жовтими браслетами – їх воїн носив як оберіг ще з 2014 року. Зеленський заявив, що Сова був справжнім воїном та батьком, яким можна лише пишатися.

Президент присвоїв почесну відзнаку 3 бригадам

Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" 3 бригадам.

1-й окремій танковій Сіверській бригаді;

57-й окремій мотопіхотній бригаді;

40-й окремій артилерійській бригаді.

Президент нагадав, що цю відзнаку започаткували у травні. З того часу вже 46 військових частин відзначені за мужністю та відвагу:

38 військових частин ЗСУ;

4 військові частини Державної прикордонної служби;

4 військові частини Нацгвардії.

Героїзм, мужність наших воїнів, прагнення до незалежності та справедливості, яке об'єднало весь наш народ, не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе. І що всі окупанти на нашій території обов'язково будуть розбиті. Якщо не втечуть,

– заявив Зеленський.

Президент звернувся до росіян

Зеленський вкотре звернувся до росіян. Він наголосив, що злочинну мобілізацію, яку оголосили в росії, не даремно відразу ж назвали самі росіяни "могилізацією". Президент зауважив: російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх людей на вірну смерть – інших варіантів просто нема.

Президент додав, що російських командирів не хвилюють життя російських солдатів. Їм потрібно просто заповнити порожні місця вбитих, поранених, полонених військових. Росії байдуже, ким заповнюватимуть ці місця: чи молодими айтішниками, чи пенсіонерами.

"Тому зараз – ключовий момент для вас усіх, час коли вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку – краще, аніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від цієї злочинної мобілізації – краще, аніж бути скаліченим і ще потім відповідати перед судом за участь у агресивній війні", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що здатися у полон – краще, аніж загинути, бо Україна у цій війні захищає найсвітліше – своє життя, своїх дітей, свою свободу.

Україна гарантує кожному росіянину, який здається у полон, що:

з ними поводитимуться цивілізовано – відповідно до всіх конвенцій;

ніхто у росії не дізнається, що він здався у полон добровільно;

якщо він не захоче повертатися до росії, то не повернеться.

Зеленський заявив, що Україна зробить все для своєї перемоги.

Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах... Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що окупантам не дозволять залишитися непокараним. Кожного убивцю та ката притягнуть до відповідальності.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео