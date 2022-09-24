Глава государства призвал россиян не брать повестки и избегать мобилизации, сообщает 24 канал. О чем говорил президент в вечернем обращении к украинцам – читайте дальше.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Сове

Украинский лидер заявил, что 24 сентября подписал указ о присвоении Сергею Сове звания Героя Украины. Фото руки военного с сине-желтым браслетом, которое увидел мир после деоккупации Изюма, стало символом несокрушимости и мужества украинских воинов.

Зеленский рассказал, что Сова – боец ​​знаменитой 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Он защищал Украину от российских захватчиков с 2014 года. Боролся за Пески и Донецкий аэропорт, а с 24 февраля – за Харьковщину. Воин отдал свою жизнь за Украину.

Президент подчеркнул, что все видели фото его руки с сине-желтыми браслетами – их воин носил как оберег еще с 2014 года. Зеленский заявил, что Сова был настоящим воином и отцом, которым можно только гордиться.

Президент присвоил почетное отличие 3 бригадам

Зеленский во время вечернего обращения заявил, что присвоил почетное отличие "За мужество и отвагу" 3 бригадам.

1-й отдельной танковой Северской бригаде;

57-й отдельной мотопехотной бригаде;

40-й отдельной артиллерийской бригаде.

Президент напомнил, что это отличие основали в мае. С этого времени уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу:

38 воинских частей ВСУ;

4 воинские части Государственной пограничной службы;

4 воинские части Нацгвардии.

Героизм, мужество наших воинов, стремление к независимости и справедливости, объединившее весь наш народ, не оставляют никаких сомнений, что Украина победит. И что все оккупанты на нашей территории обязательно будут разбиты. Если не сбегут,

– заявил Зеленский.

Президент обратился к россиянам

Зеленский снова обратился к россиянам. Он отметил, что объявленную в россии преступную мобилизацию не зря сразу же назвали сами россияне "могилизацией". Президент отметил: российские власти прекрасно понимают, что отправляют своих людей на верную смерть – других вариантов просто нет.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео