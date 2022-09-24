Відповідну заяву український президент зробив в інтерв'ю з легендарним французьким актором Аленом Делоном. За словами Зеленського, путін усвідомлює, що робить.

До речі ЗСУ вже звільнили на Сході 9 000 квадратних кілометрів: це близько 400 міст та сіл

Зеленський впевнений, що росія програє

"Він (путін – 24 канал) чудово розуміє, що робить. Він знає, скільки гине людей. Просто для нього це невіддільна частина плану, – сказав президент.

На думку Зеленського, путін хоче відновити СРСР, а люди для нього – лише витратний матеріал. При цьому Зеленський зазначив, що путін змусив більшість своєї нації повірити у те, що він робить.

Є соцмережі. Ми розуміємо, як люди реагують. Багатьом зламали мозок інформаційною війною, брудною інформацією. Багато хто збожеволів і радіє, коли нас вбивають. Це має страшний вигляд,

– додав глава держави.

Зеленський впевнений, що росія неодмінно програє, однак люди заплатять високу ціну.

"Історично вони програють, але найвищу ціну заплатять люди на цій землі. Багато чого живого загине", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що нещодавно українська влада отримала тіло британського волонтера, який приїхав допомагати мирному населенню.

Він був у полоні. Півтора місяця вони не видавали тіло. Воно було без частин,

– повідомив глава держави.

Зеленський додав, що в такий спосіб росіяни думають, що залякують людей. "Це страшні сигнали", – сказав президент.

Президент назвав втрати України у війні

Володимир Зеленський в інтерв'ю з Аленом Делоном розповів про втрати, яких наразі Україна зазнає на фронті. Глава держави сказав, що Україна щодня втрачає близько 50 воїнів, однак ці дані не остаточні.

Зеленський додав, що втрати України – у рази менші, аніж росії. Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні вже загинуло 56 060 загарбників.

Зеленський і Делон обмінялися компліментами

Під час розмови Володимир Зеленський та Ален Делон висловили компліменти на адресу одне одного.

"Я ніколи не був таким великим актором, як ти", – сказав Володимир Зеленський, починаючи свій обмін з Аленом Делоном. "Я ніколи не буду таким блискучим і гідним президентом, як ти", – з усмішкою відповів французький актор.

Я дуже радий, що ви підтримуєте Україну, для нас дуже важливо, коли долучаються відомі люди,

– зазначив український президент.

Також Володимир Зеленський провів паралелі між кіно та війною.

"У кіно трагедія триває півтори – дві години і закінчується. Ця війна, у нас таке відчуття, що вона нескінченна. Ми дуже сподіваємося, що вона закінчиться", – резюмував Зеленський.

Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка

Посольство України у Франції повідомило про проєкт Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка, який запустили спільно з журналістською командою Cyril Viguier.

"Тішимося, що стали свідками цього історичного запису у Парижі. Незабаром широкий загал у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації. Дякуємо Алену Делону за такий потужний жест солідарності з Україною", – йдеться у повідомленні.

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