Соответствующее заявление украинский президент сделал в интервью с легендарным французским актером Аленом Делоном. По словам Зеленского, путин осознает, что делает.

Кстати ВСУ уже освободили на Востоке 9 000 квадратных километров: это около 400 городов и сел

Зеленский уверен, что россия проигрывает

"Он (путин – 24 канал) прекрасно понимает, что делает. Он знает, сколько погибает людей. Просто для него это неотделимая часть плана", – сказал президент.

По мнению Зеленского, путин хочет восстановить СССР, а люди для него только расходный материал. При этом Зеленский отметил, что путин заставили большинство своей нации поверить в то, что он делает.

Есть соцсети. Мы понимаем, как люди реагируют. Многим сломали мозг информационной войной, грязной информацией. Многие сошли с ума и радуются, когда нас убивают. Это выглядит страшно,

– добавил глава государства.

Зеленский уверен, что россия непременно проиграет, однако люди заплатят высокую цену.

"Исторически они проиграют, но самую высокую цену заплатят люди на этой земле. Многое живое погибнет", – сказал президент.

Зеленский отметил, что недавно украинские власти получили тело британского волонтера, приехавшего помогать мирному населению.

Он был в плену. Полтора месяца они не выдавали тело. Оно было без частей,

– сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что таким образом россияне думают, что запугивают людей. "Это страшные сигналы", – сказал президент.

Президент назвал потери Украины в войне

Владимир Зеленский в интервью с Аленом Делоном рассказал о потерях, которые сейчас Украина испытывает на фронте. Глава государства сказал, что Украина ежедневно теряет около 50 воинов, однако эти данные не окончательны.

Зеленский добавил, что потери Украины – в разы меньше, чем россияне. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину уже погибло 56 060 захватчиков.

Зеленский и Делон обменялись комплиментами

Во время разговора Владимир Зеленский и Ален Делон высказали комплименты друг другу в адрес.

"Я никогда не был таким большим актером, как ты", – сказал Владимир Зеленский, начиная свой обмен с Аленом Делоном. "Я никогда не буду таким блестящим и достойным президентом, как ты", – с усмешкой ответил французский актер.

Я очень рад, что вы поддерживаете Украину, для нас очень важно, когда присоединяются известные люди,

– отметил украинский президент.

Также Владимир Зеленский провел параллели между кино и войной.

"В кино трагедия длится полтора – два часа и заканчивается. Эта война, у нас такое ощущение, что она бесконечна. Мы очень надеемся, что она закончится", – резюмировал Зеленский.

Ален Делон читает стихи Тараса Шевченко

Посольство Украины во Франции сообщило о проекте Ален Делон читает стихи Тараса Шевченко, запущенного совместно с журналистской командой Cyril Viguier.

"Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной", – говорится в сообщении.

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