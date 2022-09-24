Цими думками президент поділився в ексклюзивному інтерв’ю, яке дав 23 вересня кільком ЗМІ у Києві. Так, Зеленський сказав, що можна спостерігати вплив росії на Ізраїль, проте останній є незалежною державою.

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Ізраїль розуміє ціну зброї

У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський згадав й про ядерний шантаж росії, зокрема про постійні провокації на ЗАЕС, які можуть призвести до катастрофи не лише в Україні, а й у світі. Тож нашій державі необхідне важке та сучасне озброєння, яке допоможе вигнати ворога та перемогти у війні. Він закликав західних партнерів надавати її та підкреслив, що шокований недостатньою підтримкою ізраїльським урядом України.

Я приголомшений. Я не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни,

– сказав Зеленський.

Окрім того, відомо, що Ізраїль – один з найкращих виробників зброї, він має потужний військово-промисловий комплекс. Все тому, що він постійно воює, а відтак розуміє, наскільки зброя необхідна для виживання. "Чому б не дати нам протиповітряну оборону?" – запитав президент.

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Неоднозначна позиція Китаю

Зеленський також згадав в інтерв'ю і про Китай та засудив його "неоднозначну" позицію. Так, до повномасштабного вторгнення між нашими державами були канали зв'язку, економічне та торгове співробітництво.

Зараз у нас немає каналу зв'язку з Китаєм, і це ганьба. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні,

– підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що хоче відновити відносини з Китаєм.

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Як Ізраїль допомагав Україні після початку повномасштабної війни

Хоч Ізраїль не надає озброєння, він таки допомагає громадянам України. Так, у серпні Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. Посол передав 50 000 пакунків готового харчування з нагріваючими елементами для військових.

Також у серпні в Ізраїлі заявили, що надаватимуть українським біженцям матеріальну допомогу. Так, громадяни України зможуть розраховувати на надання медичного страхування, забезпеченням речами вжитку, одягом, місцем тимчасового проживання тощо.

Представники Посольства Ізраїлю заявили, що долучаться до відновлення вінницького Будинку Офіцерів, який сильно постраждав від російського ракетного удару 14 липня.

1 вересня Володимир Зеленський вперше поговорив із новим прем'єром Ізраїлю. Він зазначив, що розраховує на приєднання його країни до антиросійських санкцій, а також на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії росії.

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