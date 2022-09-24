Цими думками президент поділився в ексклюзивному інтерв’ю, яке дав 23 вересня кільком ЗМІ у Києві. Так, Зеленський сказав, що можна спостерігати вплив росії на Ізраїль, проте останній є незалежною державою.
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Ізраїль розуміє ціну зброї
У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський згадав й про ядерний шантаж росії, зокрема про постійні провокації на ЗАЕС, які можуть призвести до катастрофи не лише в Україні, а й у світі. Тож нашій державі необхідне важке та сучасне озброєння, яке допоможе вигнати ворога та перемогти у війні. Він закликав західних партнерів надавати її та підкреслив, що шокований недостатньою підтримкою ізраїльським урядом України.
Я приголомшений. Я не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни,
– сказав Зеленський.
Окрім того, відомо, що Ізраїль – один з найкращих виробників зброї, він має потужний військово-промисловий комплекс. Все тому, що він постійно воює, а відтак розуміє, наскільки зброя необхідна для виживання. "Чому б не дати нам протиповітряну оборону?" – запитав президент.
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Неоднозначна позиція Китаю
Зеленський також згадав в інтерв'ю і про Китай та засудив його "неоднозначну" позицію. Так, до повномасштабного вторгнення між нашими державами були канали зв'язку, економічне та торгове співробітництво.
Зараз у нас немає каналу зв'язку з Китаєм, і це ганьба. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні,
– підкреслив президент.
Зеленський наголосив, що хоче відновити відносини з Китаєм.
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Як Ізраїль допомагав Україні після початку повномасштабної війни
- Хоч Ізраїль не надає озброєння, він таки допомагає громадянам України. Так, у серпні Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. Посол передав 50 000 пакунків готового харчування з нагріваючими елементами для військових.
- Також у серпні в Ізраїлі заявили, що надаватимуть українським біженцям матеріальну допомогу. Так, громадяни України зможуть розраховувати на надання медичного страхування, забезпеченням речами вжитку, одягом, місцем тимчасового проживання тощо.
- Представники Посольства Ізраїлю заявили, що долучаться до відновлення вінницького Будинку Офіцерів, який сильно постраждав від російського ракетного удару 14 липня.
- 1 вересня Володимир Зеленський вперше поговорив із новим прем'єром Ізраїлю. Він зазначив, що розраховує на приєднання його країни до антиросійських санкцій, а також на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії росії.
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