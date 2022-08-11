Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським. Посольство передало Києву 50 тисяч пакунків готового харчування з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби Збройних Сил України, нашим захисникам. Така допомога – реалізація домовленості столиці та Посольства Ізраїлю в Україні. Ми вдячні Ізраїлю за підтримку, яку він надає Україні та Києву від початку широкомасштабного російського вторгнення. Це сотні тонн гуманітарної допомоги, медична допомога. А також підготовка наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни", – повідомив Кличко.

Ізраїль передав 50 000 пакунків харчування для українських воїнів / Фото з фейсбуку Віталія Кличка

Віталій Кличко та Міхаель Бродський обговорили також подальшу співпрацю.

Обговорили з Міхаелем Бродським і співпрацю щодо створення реабілітаційних центрів в Україні. Також пан посол зазначив, що Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, зокрема, тих, кому потрібне протезування. Прийматимуть і дітей з онкологією,

– зазначив Кличко.

Мер Києва зустрівся з послом Ізраїлю / Фото з фейсбуку Віталія Кличка

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