Так, наша країна має велику площу, тому кількість об'єктів, які необхідно прикрити, "розпорошені" на всій території. Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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"Залізний купол" є частиною великої системи

За його словами, ізраїльська система протиракетної оборони складається з декількох ешелонів. "Залізний купол" є найпростішою з них.

Вона призначена для перехоплення мінометних мін, артилерійських снарядів, снарядів від реактивних систем залпового вогню типу "Град" або подібних систем,

– зазначив Чмут.

Тобто "Залізний купол" це тільки один з елементів великої системи, де є ще й інші. Так, до ізраїльської протиракетної оборони входить ще "Праща Давида", Arrow тощо. Це величезний комплекс, який Ізраїль розбудовував близько 40 років.

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Чи може Україна створити свою ППО

Україна ніколи не створювала систем протиповітряної оборони або зенітних ракетних комплексів. І станом на сьогодні є вкрай обмеженою у цих можливостях.

Я б не розраховував на те, що раптом завтра ми щось створимо,

– зауважив Чмут.

На його думку, у короткостроковій та середньостроковій перспективах Україні лишається тільки закуповувати такі системи у наших союзників. "На довгострокову, можливо, є зміст вкладатися і намагатися щось створити своє, але ніяких гарантій немає", – зазначив Чмут.

Він пояснив, що створення власної системи протиповітряної оборони може тривати й понад 10 років, однак весь цей час небо необхідно чимось прикривати. Що стосується вартості розробки, то це індивідуально. Іноді дешевше купити вже готову систему ППО, але буває й навпаки.

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