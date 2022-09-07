Це сталось на Херсонщині сьогодні, 7 вересня. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зверніть увагу Повітряні сили збили ще один ворожий Ка-52

Як ЗСУ збили ворожий вертоліт

На опублікованому відео можна побачити збиття російського ударного вертольота Ка-52 "Алігатор". Це зробив зенітний ракетний підрозділ Бук-М1 повітряного командування "Центр" близько 8:30 ранку.

На Херсонщині знищили ворожий вертоліт: дивіться відео

Втрати ворога станом на 7 вересня

Загалом за весь час повномасштабної війни українські захисники відправили на "концерт кобзона" 50 610 росіян.

танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;

артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;

РСЗВ – 300 (+4) одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 237 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 109 одиниць.

ЗСУ "приземлили" російський штурмовик

Загарбники намагаються утримати займані рубежі, тому завдають авіаційних ударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного. Також росіяни продовжують обстрілювати з важкої артилерії Нікопольський район.

Однак за це загарбники швидко отримали відповідь від ЗСУ. Наші зенітно-ракетні підрозділи "достроково приземлили" ворожий штурмовик Су-25.

Контрнаступ на Херсонщині: все, що відомо

Варто переглянути – ЗСУ знову знищили російський вертоліт на Донбасі: дивіться відео