Це сталось на Херсонщині сьогодні, 7 вересня. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Зверніть увагу Повітряні сили збили ще один ворожий Ка-52
Як ЗСУ збили ворожий вертоліт
На опублікованому відео можна побачити збиття російського ударного вертольота Ка-52 "Алігатор". Це зробив зенітний ракетний підрозділ Бук-М1 повітряного командування "Центр" близько 8:30 ранку.
На Херсонщині знищили ворожий вертоліт: дивіться відео
Втрати ворога станом на 7 вересня
Загалом за весь час повномасштабної війни українські захисники відправили на "концерт кобзона" 50 610 росіян.
- танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;
- артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;
- РСЗВ – 300 (+4) одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 237 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;
- спеціальної техніки – 109 одиниць.
ЗСУ "приземлили" російський штурмовик
Загарбники намагаються утримати займані рубежі, тому завдають авіаційних ударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного. Також росіяни продовжують обстрілювати з важкої артилерії Нікопольський район.
Однак за це загарбники швидко отримали відповідь від ЗСУ. Наші зенітно-ракетні підрозділи "достроково приземлили" ворожий штурмовик Су-25.
Контрнаступ на Херсонщині: все, що відомо
- 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російської армії у Херсонській області й розпочали контрнаступ на багатьох напрямках Півдня.
- Так українські військові змусили відійти 109 полк бойовиків з квазіреспубліки, а за ними втекли російські десантники.
- В ОК "Південь" наголошують, що для ЗСУ обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку складна, але контрольована. На місці досить потужні сили ворога.
- Водночас стає зрозуміло, що росіяни на території Херсонської області потрапили в пастку, адже українським захисникам за допомогою HIMARS вдалось знищити практично всі великі мости регіону.
- 31 серпня у Херсоні пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Деталей наразі немає.
- Згодом розвідка Великої Британії підтвердила успішний наступ ЗСУ на Півдні.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що бойові дії йдуть саме за українським сценарієм. За її словами, лінія фронту охоплює 2500 кілометрів, а на 1300 кілометрах ідуть активні бої.
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