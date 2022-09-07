Это произошло в Херсонской области сегодня, 7 сентября. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
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Как ВСУ сбили вражеский вертолет
На опубликованном видео можно увидеть крушение российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Это сделало зенитное ракетное подразделение Бук-М1 воздушного командования "Центр" около 8:30 утра.
В Херсонской области уничтожили вражеский вертолет: смотрите видео
Потери врага по состоянию на 7 сентября
За все время полномасштабной войны украинские защитники отправили на "концерт кобзона" 50 610 россиян.
- танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;
- артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;
- РСЗО – 300 (+4) единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 237 (+1) единиц;
- вертолетов – 208 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 (+5) единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;
- специальной техники – 109 единиц.
ВСУ "приземлили" российский штурмовик
Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также они продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.
Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.
Контрнаступление на Херсонщине: все, что известно
- 29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга.
- Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.
- В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
- В то же время, становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.
- 31 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Подробностей пока нет.
- Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 км, а на 1300 км идут активные бои.
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