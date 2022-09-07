Это произошло в Херсонской области сегодня, 7 сентября. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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Как ВСУ сбили вражеский вертолет

На опубликованном видео можно увидеть крушение российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Это сделало зенитное ракетное подразделение Бук-М1 воздушного командования "Центр" около 8:30 утра.

В Херсонской области уничтожили вражеский вертолет: смотрите видео

Потери врага по состоянию на 7 сентября

За все время полномасштабной войны украинские защитники отправили на "концерт кобзона" 50 610 россиян.

  • танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;
  • артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;
  • РСЗО – 300 (+4) единиц;
  • средств ПВО – 156 единиц;
  • самолетов – 237 (+1) единиц;
  • вертолетов – 208 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;
  • крылатых ракет – 214 (+5) единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;
  • специальной техники – 109 единиц.

ВСУ "приземлили" российский штурмовик

Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также они продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.

Контрнаступление на Херсонщине: все, что известно

  • 29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга.
  • Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.
  • В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
  • В то же время, становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.
  • 31 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Подробностей пока нет.
  • Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 км, а на 1300 км идут активные бои.

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