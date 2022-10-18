Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує 24 канал. Глава МЗС України відповів на питання про те, що деякі країни ЄС хочуть зібрати докази щодо використання Росією іранських дронів проти України.

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Україна поцікавиться у країн ЄС, хто має сумніви

Кулеба переконаний, що після того, як Україна передасть уламки дронів, слідство швидко закінчиться. При цьому міністр зазначив, що Україна поцікавиться у колег з ЄС, хто має сумніви щодо використання Росією дронів іранського виробництва.

Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Росії, передати мішок доказів. Ми запитаємо колег у ЄС, хто саме має сумніви. Ми кожному передамо мішок доказів у виглядів уламків використаних Росією іранських дронів – хай вивчають. Я думаю, що це слідство закінчиться дуже швидко,

– сказав він.

Міністр наголосив, що "не потрібно шукати причини, щоб щось не робити". За словами Кулеби, це шлях до нових руйнувань і смертей.

"Для того, щоб зупинити руйнування, смерті та війну загалом – потрібно робити, потрібно діяти. І саме про це ми 17 жовтня говорили з міністрами закордонних справ ЄС 17 жовтня", – додав глава МЗС України.

При цьому Кулеба підкреслив, що Іран реально конкретною зброєю допомагає Росії. Він зазначив, що сьогодні такі ж самі дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль.

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