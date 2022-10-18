Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує 24 канал. Глава МЗС України відповів на питання про те, що деякі країни ЄС хочуть зібрати докази щодо використання Росією іранських дронів проти України.
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Україна поцікавиться у країн ЄС, хто має сумніви
Кулеба переконаний, що після того, як Україна передасть уламки дронів, слідство швидко закінчиться. При цьому міністр зазначив, що Україна поцікавиться у колег з ЄС, хто має сумніви щодо використання Росією дронів іранського виробництва.
Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Росії, передати мішок доказів. Ми запитаємо колег у ЄС, хто саме має сумніви. Ми кожному передамо мішок доказів у виглядів уламків використаних Росією іранських дронів – хай вивчають. Я думаю, що це слідство закінчиться дуже швидко,
– сказав він.
Міністр наголосив, що "не потрібно шукати причини, щоб щось не робити". За словами Кулеби, це шлях до нових руйнувань і смертей.
"Для того, щоб зупинити руйнування, смерті та війну загалом – потрібно робити, потрібно діяти. І саме про це ми 17 жовтня говорили з міністрами закордонних справ ЄС 17 жовтня", – додав глава МЗС України.
При цьому Кулеба підкреслив, що Іран реально конкретною зброєю допомагає Росії. Він зазначив, що сьогодні такі ж самі дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль.
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Україна назвала Іран "співучасником злочину агресії"
- Дипломатичні відносини між Україною та Іраном різко погіршилися після того, як Росія почала використовувати іранські дрони-камікадзе. Ворог масово використовує іранські дрони для атак України.
- Іран заперечує інформацію про продаж дронів Росії. Глава МЗС Ірану Нассер Канаані раніше запевняв, що його країна не постачатиме Росії зброю.
- МЗС України в офіційній заяві назвало Іран "співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України" через надання Росії дронів-камікадзе. Також Україна вимагає запровадити санкції проти Ірану.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба перелічив країнам ЄС набір конкретних елементів, які може включати санкційний пакет проти Ірану.
- У Києві ухвалили рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Після цього в Ірані відкинули звинувачення та заявили про "вплив третіх країн". Україна відповіла, що саме Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з нашою країною.
- Кулеба заявив, що вніс на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.
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