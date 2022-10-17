Учасники акції звинувачують Іран у підтримці тероризму та вбивстві українців. Повідомляється, що в акції протесту взяли участь декілька десятків людей.

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Під будівлю посольства принесли каміння з будинку, куди влучив шахід

Активісти вимагали припинити продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed-136". Цим типом безпілотників іранського виробництва Росія 17 жовтня атакувала Київ.

Акція протесту під посольством Ірану в Києві

Як інформує Суспільне, учасники напроти посольства Ірану розкидали каміння з будинку, в який 17 жовтня влучив дрон. Крім того, вони розгорнули банери англійською та фарсі із закликом зупинити вбивства та тероризм.

Під посольство Ірану в Києві прийшли кияни / Фото Суспільне та "Радіо Свобода"

Одна з учасниць акцій, громадянка України, принесла на протест іранський паспорт. Жінка пояснила, що це паспорт її сина. У такий спосіб вона вирішила пояснити, що іранські дрони атакують і громадян Ірану.

МЗС України назвало Іран "співучасником злочину агресії"

МЗС України в офіційній заяві назвало Іран "співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України" через надання Росії дронів-камікадзе.

Офіційний Київ закликав Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії, "в іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України".

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Крім того, Україна вимагає запровадити санкції проти Ірану. З відповідним закликом до країн Євросоюзу звернувся глава МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр повідомив, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану.

На сайті МЗС йдеться, що Кулеба перелічив набір конкретних елементів, які може включати санкційний пакет проти Ірану.

Слід зазначити, що Іран раніше заперечував інформацію про продаж дронів Росії. Глава МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що його країна не постачатиме Росії зброю.

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У Києві через те, що Росія атакує Україну іранськими дронами, ухвалили рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Після цього в Ірані відкинули звинувачення. Також офіційний Тегеран заявив про "вплив третіх країн".

У Києві на таку реакцію Ірану відповіли, що саме Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

Росія атакувала Київ дронами-камікадзе

Росія зранку атакувала Київ та область дронами-камікадзе. Під ударами опинилися об'єкт інфраструктуру, а також житловий будинок у Шевченківському районі. Історичний будинок після атаки більше не підлягає відновленню.

На жаль, унаслідок обстрілу Києва загинуло 4 мирних мешканців. Також госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники. Всього зі зруйнованого будинку врятували 19 людей.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що через атаку дронами 16 родин залишилося без житла. О 16:30 президент Володимир Зеленський інформував, що пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому будинку ще тривають.

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