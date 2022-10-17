На тлі нової цинічної атаки Кремля іранськими безпілотниками по столиці України, в Тегерані вкотре спростували причетність до постачання зброї країні-агресорці. Так, в іранських державних ЗМІ з'явилася заява речника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канаані.

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В Ірані заперечують надання Росії зброї

Іранський посадовець заявив, що його країна, мовляв, не бере участі у війні Росії проти нашої держави. Ба більше, Іран, за його словами, начебто не постачає жодної зброї ні Росії, ні Україні.

Іран неодноразово заявляв, що він не є стороною у війні між Росією та Україною і не надсилав зброї жодній зі сторін,

– заявив речник МЗС Ірану.

Тегеран звинувачує Захід

Крім того, він додав, буцімто опубліковані новини щодо надання Іраном дронів Росії базуються на політичних питаннях. А також звинуватив у всьому Захід, мовляв, він веде пропагандистську війну проти його країни.

"Це гірка іронія, що країни, які експортують зброю на мільйони доларів одній стороні війни, почали пропагандистську війну проти Ірану", – сказав Канаані.

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