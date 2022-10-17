На тлі нової цинічної атаки Кремля іранськими безпілотниками по столиці України, в Тегерані вкотре спростували причетність до постачання зброї країні-агресорці. Так, в іранських державних ЗМІ з'явилася заява речника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канаані.
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В Ірані заперечують надання Росії зброї
Іранський посадовець заявив, що його країна, мовляв, не бере участі у війні Росії проти нашої держави. Ба більше, Іран, за його словами, начебто не постачає жодної зброї ні Росії, ні Україні.
Іран неодноразово заявляв, що він не є стороною у війні між Росією та Україною і не надсилав зброї жодній зі сторін,
– заявив речник МЗС Ірану.
Тегеран звинувачує Захід
Крім того, він додав, буцімто опубліковані новини щодо надання Іраном дронів Росії базуються на політичних питаннях. А також звинуватив у всьому Захід, мовляв, він веде пропагандистську війну проти його країни.
"Це гірка іронія, що країни, які експортують зброю на мільйони доларів одній стороні війни, почали пропагандистську війну проти Ірану", – сказав Канаані.
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Іран допомагає Росії вести війну проти України: що відомо
- Іран таємно допомагає Росії з озброєнням у війні проти України. Захисники вже збивали іранські дрони Shahed-136 та Mohajer-6. А зараз з'явилася інформація, що Тегеран планує передати країні-агресорці балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що країни, ймовірно, уклали новий договір про передачу безпілотників Arash-2. Вони є значно небезпечнішими від Shahed-136, які Росія активно використовує для своїх злочинів в Україні.
- Крім того, Іран направив своїх інструкторів допомагати Росії. Вони мають навчити росіян користуватися дронами-камікадзе і безпосередньо контролюють запуск шахідів по українських містах. Відомо, що росіяни завезли іранських інструкторів на територію окупованих територій Херсонської області та Криму.
- За таку військову допомогу Владімір Путін, ймовірно, пообіцяв іранцям дещо більше, аніж просто гроші. Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах припустив, що міг російський президент наобіцяти Ірану. На його думку, це постійне право вето, ядерні технології, підтримку у міжнародних питаннях, а також передачу військових баз.