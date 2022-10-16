Найімовірніше, за це Путін пообіцяв іранцям дещо більше, аніж просто гроші. Про це 24 каналу сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Що міг запропонувати Путін

Фараджаллах вважає, що за військову допомогу глава Кремля міг пообіцяти іранській стороні:

постійне право вето, яке Росія використовуватиме на користь Ірану, блокуючи рішення проти нього;

ядерні технології, адже Іран давно цього прагне;

підтримку у міжнародних питаннях;

передати військові бази.

Звісно, Путіну є що запропонувати. Це величезні втрати, але, схоже, він готовий всюди програти усі війни, які він почав – у Лівії, у Сирії, всюди, ми це бачили у Вірменії та Азербайджані, окрім війни в Україні. Він готовий піти на все, аби не програти тут,

– підкреслює він.

Однак Іран може залишитися ні з чим, адже Росія неминуче програє. В країні вже почалися серйозні проблеми та повстання.

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На переконання головного редактора порталу "Україна по-арабськи", іранцям потрібно нагадати про збиття Boeing 737 під Тегераном.

"Ми ставилися дуже толерантно до збиття нашого лайнера у 2020 році. Досі ніхто не притягнутий до відповідальності, досі ми не знаємо імен тих, хто винний у цьому, досі ми не знаємо дуже багатьох деталей. При тому, що вбито 150 цивільних людей, які взагалі ні до чого. Як це можна зрозуміти? Можна підіймати питання скликати Радбез", – переконаний

Фараджаллах нагадав, що Муаммар Каддаффі втратив владу після інциденту у Локербі, коли його бойовики або спецслужби збили літак. Захід одним лайнером виснажив диктатора до падіння режиму і змусив заплатити за кожного постраждалого.

Тому ми маємо нагадати про себе. "Не впевнений, що він залишить питання, але щонайменше занервує", – підсумував Мохаммад Фараджаллах.

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