Найімовірніше, за це Путін пообіцяв іранцям дещо більше, аніж просто гроші. Про це 24 каналу сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.
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Що міг запропонувати Путін
Фараджаллах вважає, що за військову допомогу глава Кремля міг пообіцяти іранській стороні:
- постійне право вето, яке Росія використовуватиме на користь Ірану, блокуючи рішення проти нього;
- ядерні технології, адже Іран давно цього прагне;
- підтримку у міжнародних питаннях;
- передати військові бази.
Звісно, Путіну є що запропонувати. Це величезні втрати, але, схоже, він готовий всюди програти усі війни, які він почав – у Лівії, у Сирії, всюди, ми це бачили у Вірменії та Азербайджані, окрім війни в Україні. Він готовий піти на все, аби не програти тут,
– підкреслює він.
Однак Іран може залишитися ні з чим, адже Росія неминуче програє. В країні вже почалися серйозні проблеми та повстання.
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На переконання головного редактора порталу "Україна по-арабськи", іранцям потрібно нагадати про збиття Boeing 737 під Тегераном.
"Ми ставилися дуже толерантно до збиття нашого лайнера у 2020 році. Досі ніхто не притягнутий до відповідальності, досі ми не знаємо імен тих, хто винний у цьому, досі ми не знаємо дуже багатьох деталей. При тому, що вбито 150 цивільних людей, які взагалі ні до чого. Як це можна зрозуміти? Можна підіймати питання скликати Радбез", – переконаний
Фараджаллах нагадав, що Муаммар Каддаффі втратив владу після інциденту у Локербі, коли його бойовики або спецслужби збили літак. Захід одним лайнером виснажив диктатора до падіння режиму і змусив заплатити за кожного постраждалого.
Тому ми маємо нагадати про себе. "Не впевнений, що він залишить питання, але щонайменше занервує", – підсумував Мохаммад Фараджаллах.
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Співпраця Росії з Іраном: коротко
- У липні верховний лідер Ірану підтримав повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що якби Путін не розпочав би війну, то "бридка сторона" розпочала б її першою.
- Росія закупила в Ірану дрони-камікадзе для війни проти України. Мовиться про Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що від угоди постраждають обидва її учасника. У відповідь на закупівлю безпілотників США введуть нові санкції проти Росії. Окрім цього, додаткові санкції отримає сам Іран.
- Цими БПЛА держава-агресорка неодноразово атакувала наші території. Як стверджує військовий експерт Олег Жданов, це свідчить про те, що у Росії дефіцит ракетного озброєння.
- Однак наші захисники навчилися їх знищувати. Фактично їх можна знищувати так само як ракети та літаки.
- Росія, ймовірно, закупила в Ірану нові безпілотники – Arash-2. Вони поки не досліджені та не застосовувалися в бойових умовах.
- Якщо Іран таки передасть Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar, це означатиме, що країна фактично бере участь в агресії проти України.