Фактично їх можна знищувати так само як ракети та літаки. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Принцип збиття Shahed-136

Річ у тім, що іранські дрони важкі та об'ємні, їх добре видно на радарах. Вони фіксуються радіолокаційною станцією, а далі – збиваються відповідними засобами, залежно від висоти, на якій вони перебувають. "Їх можна збивати навіть з ПЗРК, якщо висота дозволяє. Якщо вище, ясна річ, це інші комплекси, – БУК тощо", – сказав Мусієнко.

Як пояснив керівник Центру військово-правових досліджень, найнебезпечнішими є безпілотники:

які є непомітними для радарів – зазвичай у таких літальних апаратах використовується велика кількість композитних матеріалів, немає металу й вони є легшими.

які можуть виконувати функції й завдання у режимі радіомовчання – вони здатні завдавати серйозних збитків.

"Будь-який ударний дрон є великим, несе боєприпас, має дизельний або бензиновий двигун, помітний на теплових датчиках. В цьому і є плюс. Shahed-136 помітні, їх можна збивати, що і робиться", – зауважив Мусієнко.

Ба більше, нам вдалося отримати більш-менш неушкоджені зразки. Тепер українські фахівці мають на меті проаналізувати вплив на дрон радіоелектронної боротьби на певних висотах, складність його системи та можливість перехоплення сигналу та керування ним.

Чому іранські дрони запускають з моря

Іранські дрони активно використовуються над морем, адже там їх дійсно можна сховати. Це одна з причин, чому росіяни успішно атакували ними Одещину.

"Якби вони летіли з території Херсона у бік Миколаєва чи Одеси, я сумнів, що вони долетіли б до Одеси, їх би просто збили. З моря дійсно легше. Їх помічають насправді й збивають, але вже у зоні досяжності радарів, який бере з берега, і може застосовуватися той чи інший засіб протиповітряної оборони", – наголосив військовий експерт.

Теоретично, іранські літальні апарати можна збивати з кулеметів чи іншої зброї, яка може мати трасуючі боєприпаси – у такому випадку видно, куди здійснюється постріл, за умови 2 – 3 людей, які стріляють на випередження. Швидкість не є надзвуковою, щоб не можна було вражати ці дрони..

Так, вони здатні створювати неприємності. Так, вони здатні завдавати ударів. Так, у них є певна кількість боєприпас – вибухова речовина, яка здатні спричиняти детонації, пожежі, руйнування. До речі, не такі, які можуть спричиняти крилаті та балістичні ракети. Менші, звичайно. Тим не менше вони здатні це робити,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Відтак не можна повністю нівелювати ризики від них. "Одначе це не є якась зброя, яка здатна кардинально вплинути на хід бойових дій і змінити характер ведення війни. Зовсім ні. Ми бачимо на практиці, скільки їх збивають", – додав Мусієнко.

Чим міг би допомогти Ізраїль

Військовий експерт наголосив, що Ізраїль вміє протидіяти іранським дронам. Нещодавно у них були зіткнення в районі Хайфи, де Ізраїль розробляє газові родовища. Так, з території Лівану іранці атакували такими дронами, адже там є проіранська організація "Хезболла".

Ізраїль насправді застосовує відомі технології – вони збивають їх своїми ракетами та засобами ППО,

– підкреслив Мусієнко.

Насправді країна могла б суттєво допомогти нам у боротьбі проти російської агресії шляхом постачання :

хороших та надійних безпілотників;

засобів радіоелектронної боротьби, які дають можливість створювати серйозні перешкоди радіосигналам та пригнічувати можливості для польотів дронів, зокрема російських;

засоби протидронових рушниці та інші, які фактично від'єднують дрон від оператора – він стає невидимим, його можна приземлити або перехопити керування.

Зверніть увагу! США та Ізраїль є державами, які найбільше просунулися у сфері розробки роботизованих систем, а особливо – дронів. Вони виробляли їх з кінця 80-х – початку 90-х років 20 століття.

Якби з нами Ізраїль поділився дронами, засобами протидронової боротьби – це було б дуже важливо. Я думаю, що це нас дуже сильно підсилило б,

– переконаний Мусієнко.

Варто згадати хоча б сучасні аналоги БПЛА Harpy, що передбачений для того, аби вражати радіолокаційні станції або засоби РЕР (радіоелектронної розвідки) РЕБ (радіоелектронної боротьби) противника. За допомогою таких дронів можна було б позбавляти росію на полі бою:

засобів радіоелектронної розвідки, що дає мож фіксувати усе, що відбувається довкола та робити радіоперехоплення;

РЕБів, які створюють перешкоди для польотів українських дронів і не тільки;

радарів, на яки видно усе, що відбувається у повітрі – це відкриває додаткові спроможності для застосування української авіації та наших дронів.

Допомоги немає, але політика може змінитися

У ГУР України заявляють, що іранськими дронами росіяни атакують Умань, де ізраїльтяни відзначають юдейський Новий рік. Можливо, це стане додатковим стимулом, аби в Ізраїлі задумалися. Ба більше, президент Зеленський також доволі критично, але справедливо відгукнувся на адресу Ізраїлю з приводу того, що ми отримуємо від них мало допомоги.

Зрештою, критика не завадила одному з найвидатніших видань Ізраїлю The Jerusalem Post визнати українського президента найвидатнішим євреєм світу,

– наголосив Мусієнко.

Військовий експерт припускає, що сукупність цих факторів може дещо вплинути й змінити ізраїльську політику. Потрібно розуміти, що ірано-російське зближення точно не йде на користь безпеці на Близькому Сході.

"Можливо, це у перспективі змінить ситуацію. Мені, як і багатьом, цього дуже хотілося б насправді, тому що Ізраїлю є чим допомогти", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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