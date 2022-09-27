Фактически их можно уничтожать так же, как ракеты и самолеты. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Достойно внимания Могут внезапно закончиться: россия пытается запутать Украину количеством иранских дронов

Принцип ущерба Shahed-136

Дело в том, что иранские дроны тяжелые и объемные, они хорошо видны на радарах. Они фиксируются радиолокационной станцией, а дальше сбиваются соответствующими средствами, в зависимости от высоты, на которой они находятся. "Их можно сбивать даже с ПЗРК, если высота позволяет. Если выше, конечно, это другие комплексы, – БУК и т.д.", – сказал Мусиенко.

Как объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований, наиболее опасными являются беспилотники:

которые незаметны для радаров – обычно в таких летательных аппаратах используется большое количество композитных материалов, нет металла и они легче.

которые могут выполнять функции и задачи в режиме радиомолчания – они способны наносить серьезный ущерб.

"Любой ударный дрон большой, несет боеприпас, имеет дизельный или бензиновый двигатель, заметный на тепловых датчиках. В этом и есть плюс. Shahed-136 заметные, их можно сбивать, что и делается", – заметил Мусиенко.

Более того, нам удалось получить более или менее невредимые образцы. Теперь украинские специалисты преследуют цель проанализировать влияние на дрон радиоэлектронной борьбы на определенных высотах, сложность его системы и возможность перехвата сигнала и управления им.

Почему иранские дроны запускают с моря

Иранские дроны активно используются над морем, ведь там их действительно можно спрятать. Это одна из причин, почему россияне успешно атаковали ими Одесскую область.

"Если бы они летели с территории Херсона в сторону Николаева или Одессы, я сомневаюсь, что они долетели бы до Одессы, их бы просто сбили. С моря действительно легче. Их замечают на самом деле и сбивают, но уже в зоне досягаемости радаров, который берет с берега, и может применяться то или иное средство противовоздушной обороны", – подчеркнул военный эксперт.

Теоретически, иранские летательные аппараты можно сбивать из пулеметов или другого оружия, которое может иметь трассирующие боеприпасы – в таком случае видно, куда производится выстрел, при условии 2 – 3 людей, стреляющих на опережение. Скорость не является сверхзвуковой, чтобы нельзя было поражать эти дроны.

Да, они способны создавать неприятности. Да, они способны наносить удары. Да, у них есть определенное количество боеприпасов – взрывчатое вещество, способное вызвать детонации, пожары, разрушения. Кстати, не такие, которые могут вызвать крылатые и баллистические ракеты. Меньшие, конечно. Тем не менее они способны это делать,

– заметил Александр Мусиенко.

Следовательно, нельзя полностью нивелировать риски от них. "Однако это не какое-то оружие, которое способно кардинально повлиять на ход боевых действий и изменить характер ведения войны. Вовсе нет. Мы видим на практике, сколько их сбивают", – добавил Мусиенко.

Чем мог бы помочь Израиль

Военный эксперт подчеркнул, что Израиль умеет противодействовать иранским дронам. Недавно у них были столкновения в районе Хайфы, где Израиль разрабатывает газовые месторождения. Так, с территории Ливана иранцы атаковали такими дронами, ведь там есть проиранская организация "Хезболла".

Израиль действительно применяет известные технологии – они сбивают их своими ракетами и средствами ПВО,

– подчеркнул Мусиенко.

На самом деле страна могла бы существенно помочь нам в борьбе против российской агрессии путем поставок:

хороших и надежных беспилотников;

средств радиоэлектронной борьбы, которые дают возможность создавать серьезные помехи радиосигналам и подавлять возможности для полетов дронов, в том числе российских;

средства противодронового ружья и другие, которые фактически отсоединяют дрон от оператора – он становится невидимым, его можно приземлить или перехватить управление.

Обратите внимание! США и Израиль являются государствами, наиболее продвинувшимися в сфере разработки роботизированных систем, а особенно дронов. Они производили их с конца 80-х – начала 90-х годов 20 века.

Если бы с нами Израиль поделился дронами, средствами противодроновой борьбы – это было бы очень важно. Я думаю, что это нас очень сильно усилило бы,

– убежден Мусиенко.

Следует упомянуть хотя бы современные аналоги БПЛА Harpy, которые предусмотрены для того, чтобы поражать радиолокационные станции или средства РЭР (радиоэлектронной разведки) РЕБ (радиоэлектронной борьбы) противника. С помощью таких дронов можно было бы лишать россию на поле боя:

средств радиоэлектронной разведки, что позволяют фиксировать все, что происходит вокруг и делать радиоперехват;

РЭБов, которые создают препятствия для полетов украинских дронов и не только;

радаров, на которых видно все происходящее в воздухе – это открывает дополнительные возможности для применения украинской авиации и наших дронов.

Помощи нет, но политика может измениться

В ГУР Украины заявляют, что иранскими дронами россияне атакуют Умань, где израильтяне отмечают иудейский Новый год. Возможно, это станет дополнительным стимулом для того, чтобы в Израиле задумались. Более того, президент Зеленский тоже довольно критично, но справедливо отозвался в адрес Израиля по поводу того, что мы получаем от них мало помощи.

В конце концов, критика не помешала одному из величайших изданий Израиля The Jerusalem Post признать украинского президента величайшим евреем мира,

– подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт предполагает, что совокупность этих факторов может повлиять и изменить израильскую политику. Следует понимать, что ирано-российское сближение точно не идет на пользу безопасности на Ближнем Востоке.

"Возможно, это в перспективе изменит ситуацию. Мне, как и многим, этого очень хотелось бы, потому что Израилю есть чем помочь", – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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