Скорее всего, за это Путин пообещал иранцам несколько больше, чем просто деньги. Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.
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Что мог предложить Путин
Фараджаллах считает, что за военную помощь глава Кремля мог пообещать иранской стороне:
- постоянное право вето, которое Россия будет использовать в пользу Ирана, блокируя решения против него;
- ядерные технологии, ведь Иран давно к этому стремится;
- поддержку в международных вопросах;
- передать военные базы.
Конечно, Путину есть, что предложить. Это огромные потери, но, похоже, он готов повсюду проиграть все войны, которые он начал – в Ливии, в Сирии, повсюду, мы это видели в Армении и Азербайджане, кроме войны в Украине. Он готов пойти на все, чтобы не проиграть здесь,
– подчеркивает он.
Однако Иран может остаться ни с чем, ведь Россия неизбежно проиграет. В стране уже начались серьезные проблемы и восстания.
Украина должна поднять вопрос об авиакатастрофе МАУ в Иране
По убеждению главного редактора портала "Украина по-арабски", иранцам нужно напомнить об ущербе Boeing 737 под Тегераном.
"Мы относились очень толерантно к сбитию нашего лайнера в 2020 году. До сих пор никто не привлечен к ответственности, до сих пор мы не знаем имен тех, кто виноват в этом, до сих пор мы не знаем очень многих деталей. При том, что убиты 150 гражданских людей, которые вообще ни при чем. Как это можно понять? Можно поднимать вопрос созвать Совбез", – убежден
Фараджаллах напомнил, что Муаммар Каддаффи лишился власти после инцидента в Локерби, когда его боевики или спецслужбы сбили самолет. Запад одним лайнером истощил диктатора до падения режима и заставил заплатить за каждого пострадавшего.
Поэтому мы должны напомнить о себе. "Не уверен, что он оставит вопрос, но по меньшей мере занервничает", – подытожил Мохаммад Фараджаллах.
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Сотрудничество России с Ираном: коротко
- В июле верховный лидер Ирана поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. Он заявил, что если бы Путин не начал бы войну, то "гадкая сторона" начала бы ее первой.
- Россия закупила у Ирана дроны-камикадзе для войны против Украины. Речь идет о Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что от соглашения пострадают оба его участника. В ответ на закупку беспилотников США введут новые санкции против России. Кроме того, дополнительные санкции получит сам Иран.
- Этими БПЛА государство-агрессор неоднократно атаковало наши территории. Как утверждает военный эксперт Олег Жданов, это свидетельствует о том, что у России дефицит ракетного вооружения.
- Однако наши защитники научились их уничтожать. Фактически их можно уничтожать так же, как ракеты и самолеты.
- Россия, вероятно, закупила у Ирана новые беспилотники – Arash-2. Они пока не исследованы и не использовались в боевых условиях.
- Если Иран передаст России баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, это будет означать, что страна фактически принимает участие в агрессии против Украины.