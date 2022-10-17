Можливе надання Росії балістичних іранських ракет прокоментував речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. На його думку, не варто панікувати завчасно.

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Найкращий захист від балістики – бетон

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ каже, що балістичні ракети по типу "Іскандер" є потужною зброєю. Вони злітають у стратосферу і на великій швидкості врізаються у ціль.

На жаль, засобів для збиття такого виду ракет в України немає. Проте речник зазначає, що найкращим захистом від них є звичайний бетон.

Він додає, що громадяни повинні не нехтувати своєю безпекою та прямувати в укриття одразу після початку тривоги. У випадку з використанням балістичних ракет – це справді може врятувати чиєсь життя.

Якщо Росія просить Іран передати їй ракети, значить у них є дефіцит у цьому плані,

– зауважує Юрій Ігнат.

Не відомо, чи погодиться Іран надати балістику росіянам. Речник наголошує, що варто сподіватися на реакцію світової спільноти, яка не має допустити, щоб Росія отримала зброю для війни проти України.

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Що відомо про передачу балістичних ракет Росії

Іноземні ЗМІ повідомили, що Росія домовилася з Іраном про поставку озброєння для війни проти України. Мовиться про нову партію безпілотників, а також балістичні ракети.

Видання The Washington Post посилається на свої джерела серед американських чиновників у сфері оборони. За їхньою інформацією, Тегеран відправив у Росію офіційних представників 18 вересня.

Домовилися нібито про те, що іранці продадуть загарбникам дрони Mohajer-6 і Shahed-136. Крім цього, Росії можуть надати високоточні балістичні ракети класу "земля – земля".

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