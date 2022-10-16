Потрібно перейти до жорсткішого підходу, адже Іран – лицеміри й боягузи. Про це 24 каналу сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Спершу вони заявляють, що дрони не постачають, але насправді вони є. Їм навіть страшно визнати це. Водночас вони не визнають анексії українських територій. Але в ООН вони не голосують проти Росії, натомість утримуються. Вони не обрали остаточну позицію

Як можна вплинути на Іран

Здійснити дипломатичний крок

На думку Фараджаллаха, потрібно поставити питання: "Шановний Іран, ви справді збираєтеся передавати якусь зброю? Тоді ви стаєте для нас ворожою державою – з усіма наслідками. На роки Іран буде державою-вигнанцем для України та українців".

"Вони дуже бояться втрачати відносини з нами, адже Україна для них була як легені – вихід у Європу", – підкреслив він.

Залучити союзників

Так, Україна може звернутися до своїх союзників або до союзників США у регіоні, які давно хочуть вдарити по Ірану – Ізраїль Саудівська Аравія та інші.

"Якщо вони не церемоняться вбивати наших людей, чого ми маємо церемонитися?"

Не дати росіянам отримати зброю

​Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" вважає, що ми можемо завадити вантажу з іранською зброєю потрапити в Росії шляхом диверсій. Варто згадати, що ізраїльська розвідка в глибині Ірану змогла ліквідувати генералів.

Їм потрібно нагадати, що Україна завжди ставилася толерантно і не застосовувала жорстких заходів. Але зараз питання стало конкретним. Якщо з ними так говорити, у них в голові проясниться, і буде зрозуміло, що з ними робити і як далі чинити. Але сидіти, спостерігати й чекати – не можна у жодному випадку,

– наголошує Мохаммад Фараджаллах.

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Співпраця Росії з Іраном: коротко