Потрібно перейти до жорсткішого підходу, адже Іран – лицеміри й боягузи. Про це 24 каналу сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.
Варте уваги Іран можливо відправив Росії новий вид дронів та ракет: наскільки вони небезпечні
Спершу вони заявляють, що дрони не постачають, але насправді вони є. Їм навіть страшно визнати це. Водночас вони не визнають анексії українських територій. Але в ООН вони не голосують проти Росії, натомість утримуються. Вони не обрали остаточну позицію
Як можна вплинути на Іран
- Здійснити дипломатичний крок
На думку Фараджаллаха, потрібно поставити питання: "Шановний Іран, ви справді збираєтеся передавати якусь зброю? Тоді ви стаєте для нас ворожою державою – з усіма наслідками. На роки Іран буде державою-вигнанцем для України та українців".
"Вони дуже бояться втрачати відносини з нами, адже Україна для них була як легені – вихід у Європу", – підкреслив він.
- Залучити союзників
Так, Україна може звернутися до своїх союзників або до союзників США у регіоні, які давно хочуть вдарити по Ірану – Ізраїль Саудівська Аравія та інші.
"Якщо вони не церемоняться вбивати наших людей, чого ми маємо церемонитися?"
- Не дати росіянам отримати зброю
Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" вважає, що ми можемо завадити вантажу з іранською зброєю потрапити в Росії шляхом диверсій. Варто згадати, що ізраїльська розвідка в глибині Ірану змогла ліквідувати генералів.
Їм потрібно нагадати, що Україна завжди ставилася толерантно і не застосовувала жорстких заходів. Але зараз питання стало конкретним. Якщо з ними так говорити, у них в голові проясниться, і буде зрозуміло, що з ними робити і як далі чинити. Але сидіти, спостерігати й чекати – не можна у жодному випадку,
– наголошує Мохаммад Фараджаллах.
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Співпраця Росії з Іраном: коротко
- У липні верховний лідер Ірану підтримав повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що якби Путін не розпочав би війну, то "бридка сторона" розпочала б її першою.
- Росія закупила в Ірану дрони-камікадзе для війни проти України. Мовиться про Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що від угоди постраждають обидва її учасника. У відповідь на закупівлю безпілотників США введуть нові санкції проти Росії. Окрім цього, додаткові санкції отримає сам Іран.
- Цими БПЛА держава-агресорка неодноразово атакувала наші території. Як стверджує військовий експерт Олег Жданов, це свідчить про те, що у Росії дефіцит ракетного озброєння.
- Однак наші захисники навчилися їх знищувати. Фактично їх можна знищувати так само як ракети та літаки.
- Росія, ймовірно, закупила в Ірану нові безпілотники – Arash-2. Вони поки не досліджені та не застосовувалися в бойових умовах.
- Якщо Іран таки передасть Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar, це означатиме, що країна фактично бере участь в агресії проти України.