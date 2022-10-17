Участники акции обвиняют Иран в поддержке терроризма и убийстве украинцев. Сообщается, что в акции протеста приняло участие несколько десятков человек.

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Под здание посольства принесли камни из дома, куда попал "шахид"

Активисты требовали прекратить продажу России дронов-камикадзе "Shahed-136". Этим типом беспилотников иранского производства Россия 17 октября атаковала Киев.

Акция протеста под посольством Ирана в Киеве

Как сообщает Суспільне, напротив посольства Ирана участники разбрасывали камни из дома, в который 17 октября попал дрон. Кроме того, они развернули баннеры на английском и фарси с призывом остановить убийства и терроризм.

Под посольство Ирана в Киеве пришли киевляне / Фото "Радио Свобода"

Одна из участниц акций гражданка Украины принесла на протест иранский паспорт. Женщина объяснила, что это паспорт ее сына. Таким образом, она решила объяснить, что иранские дроны атакуют и граждан Ирана.

МИД Украины назвал Иран "соучастником преступления агрессии"

МИД Украины в официальном заявлении назвал Иран "соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины" из-за предоставления России дронов-камикадзе.

Официальный Киев призвал Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России, "в противном случае Иран и его руководство будет нести строжайшую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины".

Кстати, Иран собирается передать России ракеты и еще партию дронов для войны в Украине, — СМИ.

Кроме того, Украина требует ввести санкции против Ирана. С ответным призывом к странам Евросоюза обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр сообщил, что впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана.

На сайте МИД говорится, что Кулеба перечислил набор конкретных элементов, которые могут включать санкционный пакет против Ирана.

Следует отметить, что Иран ранее отрицал информацию о продаже дронов России. Глава МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что его страна не будет поставлять России оружие.

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В Киеве из-за того, что Россия атакует Украину иранскими дронами, приняли решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации. После этого в Иране отвергли обвинения. Также официальный Тегеран заявил о "влиянии третьих стран".

В Киеве на реакцию Ирана ответили, что именно Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе

Россия утром атаковала Киев и область дронами-камикадзе. Под ударами оказались объект инфраструктуры, а также жилой дом в Шевченковском районе. Историческое здание после атаки больше не подлежит восстановлению.

К сожалению, в результате обстрела Киева погибли 4 мирных жителя. Также госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели. Всего из разрушенного дома спасли 19 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки дронами 16 семей осталось без жилья. В 16.30 президент Владимир Зеленский информировал, что поисково-спасательные работы в разрушенном доме еще продолжаются.

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