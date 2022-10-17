Среди погибших молодая семья, которая ждала ребенка. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в своем зле "объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были".

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Зеленский отметил коварство России

По словам президента, Россия действует коварно: "убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре".

Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста, от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы,

– отметил Зеленский и опубликовал фотографии последствий атаки.

Последствия атаки Киева / Фото Суспільне, "Громадське", The Guardian, ГСЧС

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко посетил жилой дом, в который попал дрон-камикадзе. Из здания эвакуировали 18 человек, а еще одну пожилую женщину достали из квартиры и отвезли в больницу, сообщает сайт ОП.

В настоящее время известно о четырех погибших в результате атаки вражеского дрона на многоэтажку в Киеве. Сейчас идет разбор завалов.

Киев атаковали дронами: главное на данный момент

Россия в очередной раз за последние дни массированно атаковала столицу Украины. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуру, а также атаковали жилой дом в Шевченковском районе.

В результате обстрела Киева погибли четверо мирных жителей. Сообщается, что госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели. Информацию о том, что пострадали спасатели, подтвердил глава ГСЧС Сергей Крук.

Оккупанты накрыли спасателей в Киеве повторной атакой дронов-камикадзе, когда те ликвидировали последствия предварительного удара.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки дронами 16 семей осталось без жилья. По информации мэра столицы, пострадавшим могут обеспечить новыми домами.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что враг пытался атаковать Киев также тремя ракетами типа "Калибр". Однако все ракеты удалось сбить.

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