Серед загиблих молода родина, яка очікувала на дитину. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія у своєму злі "об'єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були".
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Зеленський наголосив на підступності Росії
За словами президента, Росія діє підступно: "убиває мирних людей, б'є по житлу, інфраструктурі".
Терор має програти і програє, а Україна переможе. І притягне до відповідальності кожного російського терориста, від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази,
– зазначив Зеленський та опублікував світлини наслідків атаки.
Наслідки атаки Києва / Фото Суспільне, "Громадське", The Guardian, ДСНС
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав житловий будинок, в який влучив дрон-камікадзе. З будівлі евакуювали 18 людей, а ще одну літню жінку дістали з квартири та відвезли до лікарні, інформує сайт ОП.
На цей час відомо про чотирьох загиблих унаслідок атаки ворожого дрона на багатоповерхівку в Києві. Наразі триває розбір завалів.
Київ атакували дронами: головне на цей момент
- Росія вкотре за останні дні масовано атакувала столицю України. Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктуру, а також атакували житловий будинок у Шевченківському районі.
- Унаслідок обстрілу Києва загинуло четверо мирних мешканців. Повідомляється, що госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники. Інформацію про те, що постраждали рятувальники, підтвердив голова ДСНС Сергій Крук.
- Окупанти накрили рятувальників у Києві повторною атакою дронів-камікадзе, коли ті ліквідовували наслідки попереднього удару.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що через атаку дронами 16 родин залишилося без житла. За інформацією мера столиці, постраждалим можуть забезпечити новими домівками.
- Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що ворог намагався атакувати Київ також трьома ракетами типу "Калібр". Однак всі ракети вдалося збити.
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