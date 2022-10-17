Серед загиблих молода родина, яка очікувала на дитину. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія у своєму злі "об'єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були".

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Зеленський наголосив на підступності Росії

За словами президента, Росія діє підступно: "убиває мирних людей, б'є по житлу, інфраструктурі".

Терор має програти і програє, а Україна переможе. І притягне до відповідальності кожного російського терориста, від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази,

– зазначив Зеленський та опублікував світлини наслідків атаки.

Наслідки атаки Києва / Фото Суспільне, "Громадське", The Guardian, ДСНС

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав житловий будинок, в який влучив дрон-камікадзе. З будівлі евакуювали 18 людей, а ще одну літню жінку дістали з квартири та відвезли до лікарні, інформує сайт ОП.

На цей час відомо про чотирьох загиблих унаслідок атаки ворожого дрона на багатоповерхівку в Києві. Наразі триває розбір завалів.

Київ атакували дронами: головне на цей момент

Росія вкотре за останні дні масовано атакувала столицю України. Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктуру, а також атакували житловий будинок у Шевченківському районі.

Унаслідок обстрілу Києва загинуло четверо мирних мешканців. Повідомляється, що госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники. Інформацію про те, що постраждали рятувальники, підтвердив голова ДСНС Сергій Крук.

Окупанти накрили рятувальників у Києві повторною атакою дронів-камікадзе, коли ті ліквідовували наслідки попереднього удару.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що через атаку дронами 16 родин залишилося без житла. За інформацією мера столиці, постраждалим можуть забезпечити новими домівками.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що ворог намагався атакувати Київ також трьома ракетами типу "Калібр". Однак всі ракети вдалося збити.

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